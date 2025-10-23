Pour ce qui est qualifé de fibre du futur, Orange a effectué ce jeudi 23 octobre 2025 un test de performance. Une démonstration dans des conditions réelles de la technologie 50G-PON.

Le cadre de cette démonstration a été un affrontement sur le jeu de combat 2XKO de Riot Games entre les joueurs Crimson à Lyon et Kayane à Marseille. " Il s’agit d’une première en France, qui fait suite aux expérimentations menées en laboratoire ", souligne Orange dans une communication.

Des essais avaient déjà été menés, notamment en Bretagne l'année dernière où la technologie 50G-PON avait été éprouvée sur une infrastructure FTTH opérationnelle, en coexistence avec d'autres standards. Un trafic de plus de 41 Gbit/s avait été mesuré sur le lien du client connecté au 50G-PON, sans altérer la qualité des autres connexions.

Une compatibilité avec les réseaux existants

Le 50G-PON (50 Gigabits capable PON) est le prochain standard de transmission pour les réseaux d'accès fibre FTTH, destiné à succéder au G-PON (2 Gbit/s) et au XGS-PON qu'Orange propose avec sa Livebox 7.

Alors que la technologie XGS-PON offre des débits de 8 Gbit/s du réseau vers le client et du client vers le réseau, le 50G-PON vise à multiplier ce débit par cinq. Un atout majeur est sa compatibilité avec les réseaux existants.

Les technologies G-PON, XGS-PON et 50G-PON peuvent fonctionner sur la même infrastructure fibre sans interférence, grâce à des longueurs d'onde distinctes. Un changement de carte réseau dans l'équipement OLT (Optical Line Termination) situé dans les centraux optiques permettra à Orange de connecter un client fibre à l'une des trois technologies.

Pour préparer l'avenir... à long terme ?

" Il est encore tôt pour prévoir les possibles applications de la technologie 50G-PON, mais grâce aux investissements consentis par Orange pour déployer la fibre, il sera aisé d’évoluer vers cette technologie lorsque cela sera nécessaire ", déclare Christian Gacon, directeur Réseaux et Services Broadband chez Orange.