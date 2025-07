L'année dernière, Orange avait profité de l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris pour ouvrir son réseau 5G à ses clients 4G pendant l'été. L'opérateur récidive pour cet été 2025 avec une offre similaire de découverte de la 5G.

Les clients Orange avec un forfait mobile 4G et un smartphone compatible 5G ont ainsi la possibilité de profiter de la 5G sans surcoût et sans modification de leur offre. Un accès cadeau au réseau 5G d'Orange qui cessera avec la fin de la période estivale.

Pour les clients Orange intéressés, une inscription est nécessaire et devra se faire depuis leur Espace client avant le 20 août. Le cas échéant, la bascule en 5G sera automatique dans une zone couverte en 5G par Orange.

A priori, les abonnés Sosh ne sont pas concernés par la nouvelle opération de découverte de la 5G proposée par Orange. L'opérateur n'a pas encore communiqué sur son offre d'accès estival à la 5G, même si des clients ont reçu un SMS pour les prévenir.

Une moyenne à 17,2 Go de données par mois

Selon les derniers chiffres de l'Arcep pour le premier trimestre 2025, plus de 26 millions de cartes SIM ont été actives sur les réseaux 5G. Le nombre de cartes SIM actives sur les réseaux 5G a augmenté de près de 11 millions en un an.

En moyenne, un client a utilisé 17,2 Go par mois de données au cours du premier trimestre 2025. L'Arcep souligne une hausse de 1 Go à 2 Go par an et par abonné chaque trimestre depuis plus de deux ans.