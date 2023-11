Évoquée depuis plusieurs mois grâce à l'appui du satellite géostationnaire Eutelsat Konnect VHTS, l'offre Satellite Orange est désormais disponible. Pour du très haut débit, elle s'adresse aux clients qui ne sont pas éligibles à la fibre optique.

C'est la première offre d'accès à Internet par satellite estampillée Orange, même si elle est opérée par sa filiale spécialisée Nordnet. Elle est commercialisée au tarif de 49,99 € par mois (premier mois offert).

Un Kit Satellite (parabole) est disponible à l'achat pour 299 € ou à la location pour 8 € par mois. En option, la pose du kit est facturée au prix de 299 €. Par ailleurs, des frais initiaux sont de 50 €, soit 35 € de frais d'activation et 15 € de frais de livraison.

Pas de Livebox pour Satellite Orange

Avec trafic mensuel illimité, l'offre Satellite Orange propose un débit descendant de jusqu'à 200 Mbits/s et débit montant de jusqu'à 15 Mbits/s. Sachant qu'il n'y a pas de débit garanti. Elle comprend les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et 50 autres destinations, ainsi que vers les mobiles de France métropolitaine et 8 autres destinations.

Compatible Wi-Fi 6 et disposant de quatre ports Ethernet, une NordnetBox Emotion est mise à disposition. L'offre comprend également la mise à disposition d'une Tête TV compatible Fransat et à installer sur la parabole pour recevoir la TV.

Un décodeur-enregistreur TV complémentaire compatible Fransat (option à 6 € par mois) est nécessaire pour recevoir les chaînes gratuites de la TNT. Il est en outre possible de bénéficier de certains bouquets payants auprès de Fransat.

Orange soigne son mix technologique

" Le lancement de l'offre Satellite Orange est un nouveau pas vers le déploiement du Très Haut Débit pour tous et partout, sur le territoire métropolitain. Nous sommes fiers chez Orange de pouvoir proposer à l'ensemble de nos clients une solution d'accès au Très Haut Débit grâce à notre mix technologique ", commente le patron d'Orange France.

Orange peut en effet revendiquer une gamme d'offres couvrant la fibre optique, l'ADSL, en plus de la 4G et 5G Home, et dorénavant l'Internet par satellite.

Pour l'offre Satellite Orange, l'annonce initiale d'Orange était de permettre aux clients les plus isolés de bénéficier d'une expérience très haut débit améliorée pour le prix d'une offre fibre optique. Le soufflet retombe quelque peu...

N.B : Source images : Orange - Nordnet.