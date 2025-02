Les réseaux 5G peinent à captiver particuliers et entreprises par rapport à la 4G, faute d'une véritable différenciation des usages. L'arrivée de la "vraie" 5G utilisant son propre coeur de réseau et non plus celui de la 4G et apportant des fonctionnalités améliorées sous la forme de la 5G+ (ou 5G SA pour Standalone) parviendra-t-elle à changer la donne ?

L'opérateur Orange veut le croire en lançant une nouvelle offre 5G+ à destination des professionnels, petites entreprises comme grands comptes, qui mise sur plusieurs atouts distinctifs.

En mettant en avant "le plus grand réseau en 3,5 GHz en France", clin d'oeil ou pique, au choix, aux publicités du concurrent Free Mobile qui a le plus grand mais en 700 MHz, Orange met en avant des débits toujours élevés et une latence réseau réduite par rapport à la 5G, tout en assurant une meilleure sécurisation des communications d'un réseau utilisant les protocoles les plus avancés.

Le network-slicing, la vaie révolution de la 5G

Jusque-là, rien encore de très révolutionnaire mais Orange ajoute la VoNR (Voice Over New Radio) en plus de la VoLTE et le VoWiFi, qui permet de passer des appels vocaux tout en conservant l'accès data mobile 5G et le network-slicing (ou découpage du réseau en français) qui va permettre de réserver de la bande passante (dite bande passante déidée Premium) pour les clients.

Le network-slicing est l'un des grands atouts des réseaux cellulaires de nouvelle génération en permettant d'isoler des portions de spectre pour des usages spécifiques ou pour maintenir la qualité de connexion d'un client.

Il découpe ainsi le réseaux plusieurs tranches (slices en anglais), créant plusieurs sous-réseaux à l'accès contrôlé. Cela peut permettre par exemple à des services de secours de communiquer même si le réseau général est saturé ou bien de conserver des capacités dédiées même si le réseau est fortement sollicité par ailleurs.

Cela peut faire toute la différence dans des lieux bondés et sur des salons où les connexions simultanées et au même endroit sont très nombreuses et où il devient difficile d'obtenir un accès aux antennes-relais prises d'assaut.

Avec l'offre 5G+ d'Orange, cette contrainte disparaît grâce aux fréquences réservées pour les clients BtoB. L'opérateur cite plusieurs scénarios d'usage potentiels comme le télétravail et la visioconférence, les applications mobiles de collaborateurs sur le terrain ou encore les services de billetterie et solutions de paiement lors de grands événements.

Débit protégé et sécurisation avancée

Jusqu'à présent, Orange a surtout proposé de la 5G+ et du network-slicing pour permettre aux entreprises de gérer leur propre réseau 5G privé (sur un site industriel, par exemple), et ces fonctionnalités deviennent maintenant plus largement accessibles.

Orange propose aux entreprises une offre Performance Spécial 5G+ composée d'un forfait data de 350 Go (utilisable en France métropolitaine) avec les services voix SMS / MMS illimités pour un tarif de 79 €/ HT / mois, sans engagement.

L'astuce reste que pour profiter au mieux de la 5G+, il faudra être dans la zone de couverture de la bande 3,5 GHz et disposer d'un terminal compatible. Si c'est le cas, on peut s'attendre à des débits maximum théoriques jusqu'à 1,5 Gbps en débit descendant et 200 Mbps en débit montant.