Le calendrier de la transition vers le tout-fibre en France subit un ajustement. En charge du démantèlement du réseau cuivre historique, Orange reporte la fermeture commerciale de l'ADSL pour une part significative du territoire.

Réparties dans plus de 8 000 communes, près de 23 millions d'habitations et d'entreprises pourront ainsi continuer à souscrire à des offres ADSL jusqu'au 31 janvier 2027, soit un an plus tard que le plan initialement prévu.

Pourquoi une telle décision a-t-elle été prise ?

Selon une information de Le Monde, la raison principale de ce report est une couverture en fibre optique qui n'est pas encore suffisante partout. Orange ne veut prendre aucun risque de laisser des foyers sans connexion Internet.

Cette prudence fait écho aux directives du gendarme des télécoms Arcep pour qui " la fermeture du réseau ADSL ne peut pas être conduite sur une commune sans que la fibre n’ait été déployée complètement ".

Secrétaire général d'Orange, Nicolas Guérin assure que le groupe s'est plié " strictement aux recommandations de déploiement fixées par l’Arcep ". Au 30 septembre, l'Arcep a indiqué un taux de couverture de 93,5 % des locaux pour la fibre optique.

Quelles sont les conséquences sur le calendrier global ?

Si cette fermeture commerciale est repoussée, Orange maintient globalement son objectif final d'extinction technique complète du réseau cuivre d'ici 2030. Une infrastructure vieillissante au coût d'entretien élevé.

Dès le 27 janvier, 960 000 logements verront leur accès ADSL définitivement coupé, s'ajoutant aux 253 000 déjà basculés.

Néanmoins, pour une quarantaine de communes spécifiques et quelque 173 000 habitations, l'échéance de l'extinction définitive est repoussée jusqu'au 31 janvier 2028.

Des outils pour s'informer

Sur son site Réseau Orange, Orange propose une carte interactive permettant de savoir si une commune est concernée par la fermeture du cuivre et à quelle échéance. Une information similaire peut aussi être obtenue sur un site mis en place par le gouvernement.