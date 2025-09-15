« Pour la 1re fois en France, Orange propose de tester gratuitement la qualité de son réseau mobile n°1 sans besoin de changer d'opérateur ». Orange annonce de l'inédit via son application Orange Hello 5G et pour des smartphones compatibles eSIM qui sera détectée automatiquement.

Avec une application Orange Hello 5G à télécharger entre le 15 septembre et le 15 octobre prochain, l'offre de découverte du réseau mobile d'Orange, et en particulier de la 5G, s'adresse au 50 000 premiers inscrits. L'eSIM sera associée à 20 Go d'internet mobile offerts.

Le cas échéant, il ne sera donc pas nécessaire de changer d'opérateur ou d'abonnement. Pour une seule inscription par utilisateur après acceptation des conditions et validation d'identité, l'offre est réservée aux particuliers de plus de 18 ans et résidant en France Métropolitaine.

Offre promotionnelle et test de l'eSIM

Les 20 Go offerts sont utilisables pendant une période d'essai de 31 jours à compter de la validation de l'inscription. L'eSIM ne permet pas de faire des appels, des SMS et des MMS, ni de roaming (ou itinérance).

À l'issue de la période d'essai, Orange tente d'attirer de nouveaux clients en proposant une remise de 10 € par mois pour toute nouvelle souscription à sa Série spéciale 120 Go 5G sans engagement à 14,99 € par mois, au lieu de 24,99 € par mois. Un code promo est disponible dans l'application Orange Hello 5G.

Étant donné que l'offre promotionnelle d'Orange est à destination des 50 000 premiers inscrits… il ne faut pas trop traîner. Cette limite peut aussi laisser entendre qu'Orange cherche une sorte de test grandeur nature pour l'eSIM, quelque peu bousculé par le choix d'Apple avec son iPhone Air tout eSIM.