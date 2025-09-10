Entre l'iPhone de base et les modèles Pro, la version intermédiaire de l'iPhone a depuis plusieurs années du mal à trouver sa place. Après les variantes Mini (compacte) et Plus (grande taille d'écran, grande batterie), Apple tente une nouvelle approche au sein de la gamme iPhone 17 tout juste dévoilée.

Place donc à l'iPhone Air (le 17 est évacué de la dénomination) qui aura la lourde tâche de faire la liaison entre ouverture et haut de gamme. Cette fois, c'est la finesse du design qui est mise en avant : 5,6 mm d'épaisseur seulement, ce qui n'empêche pas de disposer d'un affichage 6,5 pouces avec Dynamic Island.

Apple A19 Pro à bord et modem maison

Cette configuration impose des concessions mais le nouveau smartphone ne cède rien sur les performances en embarquant un processeur Apple A19 Pro (avec 5 coeurs GPU au lieu de 6 chez les Pro) et la nouvelle puce de communications Apple N1 regroupant WiFi, Bluetooth et Threads (le protocole pour le smart home).

A ceci s'ajoute un modem Apple C1X, déclinaison optimisée du premier modem 5G conçu directement par la firme de Cupertino. Pour son iPhone Air, la firme revendique toujours une journée d'autonomie et une charge redonnant 50% d'autonomie en 30 minutes.

Ultrafin, capteur photo unique

Hormis pour le modèle de base, la gamme iPhone 17 hérite d'un nouveau style avec la partie photo intégrée dans un bandeau. Sur l'iPhone Air, on trouve un unique capteur photo 48 mégapixels qui prétend rassembler "plusieurs caméras sophistiquées en une seule". A voir.

L'iPhone Air, sous iOS 26 avec design Liquid Glass, est proposé en trois capacités de stockage qui modulent son prix :

iPhone Air 256 Go : 1229 euros

iPhone Air 512 Go : 1479 euros

iPhone Air 1 To : 1729 euros

Les précommandes de l'iPhone Air débuteront le 12 septembre à 14 heures pour des livraisons démarrant le 19 septembre sur le site officiel d'Apple, les grandes enseignes et les opérateurs.