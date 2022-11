Le réseau cuivre, support entre autres des services de téléphonie fixe et de la connexion internet par ADSL, a bien vécu et doit prochainement être fermé par l'opérateur Orange, détenteur de l'infrastructure.

Le projet prévoit d'abord l'arrêt du recrutement de nouveaux clients en ADSL puis l'extinction progressive des infrastructures, selon un calendrier qui s'étire jusqu'à 2030.

Les opérateurs devront faire basculer les clients en ADSL vers la fibre optique, dont le déploiement est allé vite (parfois trop, au vu des problèmes techniques dans certaines régions) mais tend à freiner pour les dernières zones encore délaissées.

Le réseau cuivre commençant à coûter plus cher en maintenance qu'il ne rapporte en revenus, les clients ADSL se faisant plus rares, l'opérateur Orange est pressé d'y mettre fin mais aimerait être accompagné par les autres opérateurs pour affronter les coûts durant la phase d'extinction, estimés actuellement à 500 millions d'euros par an.

Réseau cuivre délaissé, réseau fibre incomplet

L'extinction du réseau cuivre est une nécessité alors que l'infrastructure vieillissante est moins en moins utilisée et pour une logique économique et environnementale faisant que la fibre est trois fois moins énergivore que la ligne cuivre.

Mais pour fermer le réseau cuivre, il faut que celui la de fibre optique soit complètement déployé, insiste Laure de la Raudière, nouvelle présidente de l'Arcep, le régulateur du secteur des télécommunications.

Elle observe que le déploiement de la fibre s'est ralenti dans certaines zones tandis que des malfaçons constatées depuis deux ans pénalisent les utilisateurs, que ce soit au raccordement ou à la desserte.

Une surveillance accrue et une harmonisation des pratiques a été décidée mais les collectivités locales sont remontées contre les opérateurs et leurs sous-traitants, considérant que les problèmes perdurent.

Qui pour payer et accompagner l'extinction du réseau cuivre ?

Pas question non plus de laisser les abonnés ADSL sans solution pour se connecter à Internet une fois que le réseau cuivre sera éteint, ni de laisser le réseau à l'abandon durant la phase d'extinction, alors que plusieurs millions de clients y sont encore reliés.

Orange dit être prêt à faire des efforts de maintenance...mais pas tout seul. D'où la demande auprès de l'Arcep de relever le tarif de dégroupage, ce que les autres acteurs refusent alors qu'ils sont eux-mêmes malmenés par les dysfonctionnements et les retards dans les réparations du réseau cuivre.

L'opérateur avait d'ailleurs assorti son projet de fermeture du réseau cuivre de prérequis (choix des technologies alternatives à l'ADSL et la fibre, nouveau service universel...).

Selon Nicolas Guérin, secrétaire général d'Orange, aucun de ces prérequis n'a été rempli, ce qui ne va pas faciliter l'exécution du progamme d'extinction du réseau cuivre.