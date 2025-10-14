Bonne nouvelle sur la facture de certains abonnés fibre Orange. L'opérateur historique a commencé à informer par mail les détenteurs de son ancienne offre "Livebox Zen Fibre" d'une montée en débit significative, gratuite et automatique. Un geste commercial appréciable à l'heure où la tendance est plutôt à la hausse des tarifs.

Quels abonnés sont concernés et quels sont les nouveaux débits ?

L'opération vise spécifiquement les clients d'une ancienne offre qui n'est plus commercialisée : la Livebox Zen Fibre. Pour ces abonnés, Orange procède à un alignement sur ses offres plus récentes. Concrètement, le débit théorique est doublé en téléchargement, passant de 1 Gbit/s à 2 Gbit/s. Le débit en envoi (upload) bénéficie également d'une légère amélioration, passant de 700 Mbit/s à 800 Mbit/s.





Le tout, sans aucune démarche à effectuer ni surcoût sur la facture.

Quel est le gain réel pour les utilisateurs ?

C'est là qu'il faut nuancer l'enthousiasme. Si le débit global alloué à la ligne est bien de 2 Gbit/s, il s'agit d'un débit "partagé". La raison est purement matérielle : les ports Ethernet des Livebox 5 et 6 plafonnent à 1 Gbit/s. Il est donc impossible d'atteindre 2 Gbit/s sur un seul appareil branché en filaire.





L'intérêt principal de cette augmentation est pour les foyers où plusieurs personnes utilisent la connexion simultanément. Un utilisateur pourra par exemple profiter de 1 Gbit/s sur son ordinateur via un câble Ethernet, pendant que d'autres membres de la famille bénéficieront du gigabit restant en Wi-Fi pour leurs propres usages.

Comment cette initiative se positionne-t-elle sur le marché ?

Ce geste d'Orange n'est pas sans rappeler une initiative similaire de Free, qui avait également augmenté le débit de ses anciens abonnés en 2025. C'est une stratégie de fidélisation intelligente qui permet de maintenir à niveau des clients historiques sans les forcer à changer d'offre.



Dans un contexte où le prix des abonnements a plutôt tendance à grimper, cette augmentation de performance sans surcoût est une excellente nouvelle pour les clients concernés, même si son impact reste conditionné par le matériel et les usages du foyer.

Foire Aux Questions (FAQ)

Dois-je faire quelque chose pour profiter de ce nouveau débit ?

Non, la mise à jour est entièrement automatique et gratuite. Orange l'applique directement sur les lignes concernées sans aucune action de votre part.

Puis-je avoir 2 Gbit/s sur mon ordinateur avec un câble Ethernet ?

Non, ce n'est pas possible sur un seul appareil. Les ports Ethernet de la Livebox sont limités à 1 Gbit/s chacun. Le débit de 2 Gbit/s est un débit global pour votre foyer, à partager entre les différents appareils connectés (en Wi-Fi et en Ethernet).

Est-ce que mon abonnement va augmenter ?

Non, Orange a confirmé que cette augmentation de débit est un geste commercial gratuit qui n'entraîne aucune modification du prix de l'abonnement mensuel.