Un vent de panique a soufflé ce matin chez de nombreux abonnés Orange et sa filiale Sosh. Dès 9h45, les signalements d'utilisateurs privés de connexion se sont multipliés, dessinant la carte d'une panne d'envergure. Si Paris et sa région semblent constituer l'épicentre du problème, l'onde de choc s'est propagée à plusieurs grandes villes françaises comme Lyon, Toulouse, Bordeaux ou encore Lille. Nos voisins belges, notamment à Bruxelles, ont également fait état de dysfonctionnements similaires.

Une panne aux multiples visages

L'incident n'a pas touché tous les abonnés de la même manière. La grande majorité des plaintes, environ 70 % des témoignages recensés sur des plateformes comme DownDetector, concernaient la connexion internet fixe via les Livebox. Dans une moindre mesure, le réseau mobile a aussi montré des signes de faiblesse : moins de 20 % des signalements évoquaient des difficultés à utiliser la 4G ou la 5G, tandis qu'un peu plus de 10 % des utilisateurs se sont plaints d'une absence totale de signal mobile, les empêchant de passer des appels ou d'envoyer des SMS.

L'explosion à Paris, l'origine du chaos ?

Très vite, un lien a été établi avec un grave accident survenu le matin même dans un local technique d'Orange, Place de Breteuil dans le 7e arrondissement de Paris. Une forte déflagration a eu lieu alors que des ouvriers intervenaient sur un groupe de climatisation, blessant trois personnes, dont deux grièvement. Si l'on pouvait penser que l'explosion avait directement endommagé les infrastructures, la réalité serait plus complexe. La panne ne proviendrait pas de la déflagration elle-même, mais de « la sécurisation de la zone faite par les pompiers qui a entraîné une panne électrique puis de lourds problèmes de réseau ». Cette coupure de courant aurait ainsi mis hors service les équipements, impactant environ 80 000 lignes dans le secteur, principalement sur la Rive gauche de la capitale.

La communication d'Orange et le retour à la normale

Face à la montée de la grogne, le compte d'assistance d'Orange sur X a confirmé qu'un « dérangement collectif » avait bien eu lieu. Dans un message, un conseiller a indiqué : « je vous confirme que vos services ont été affectés par un incident sur notre réseau. La situation est désormais rétablie ». Le retour à la normale aurait eu lieu aux alentours de 13 heures pour la majorité des clients impactés. L'opérateur n'a toutefois pas officiellement communiqué sur les causes précises de l'incident à ce stade.

Que faire si vous êtes encore touché par la panne ?

Bien que la situation soit considérée comme rétablie par l'opérateur, certains abonnés peuvent encore rencontrer des difficultés. Si un simple redémarrage de votre Livebox ou de votre mobile ne suffit pas, voici quelques réflexes à adopter :