Près d'un an et demi après une première itération, une nouvelle Livebox 7 est introduite par Orange. Une formule quasiment identique, si ce n'est une connectivité qui passe du Wi-Fi 6E au Wi-Fi 7. Point notable, il s'agit de Wi-Fi 7 avec les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz, mais pas 6 GHz pour les très gros débits.

Le choix est assez surprenant pour cette Livebox 7 associée aux offres haut de gamme d'Orange (Livebox Max et désormais Livebox Up), d'autant que le Wi-Fi 6E capitalise sur la bande 6 GHz. À en croire l'opérateur, la bande des 6 GHz de la précédente Livebox 7 est peu utilisée et l'accent est davantage mis sur la couverture.

Orange met en avant un Wi-Fi Intelligent de dernière génération qui désactive automatiquement la bande 5 GHz quand elle n'est pas nécessaire. Il est fait mention de jusqu'à 30 % de réduction de la consommation électrique.

Une Livebox S pour faire oublier la Livebox 5

Le Wi-Fi 7 dual-band certifié Wi-Fi Alliance se retrouve également pour une nouvelle Livebox S qui remplace la Livebox 5 dans les offres d'entrée de gamme, et met quasiment un terme au Wi-Fi 5 chez Orange. L'exception est l'offre Série Spéciale Just Livebox avec toujours Livebox 5.

Par rapport à la Livebox 5, le design de la Livebox S au positionnement vertical connaît une grosse évolution et profite d'un petit écran. Elle est surtout synonyme de hausse des débits dans les offres, soit jusqu'à 2 Gbit/s descendant et 800 Mbit/s montant.

Livebox S embarque la technologie du crayon optique pour permettre de réaliser une installation de la fibre sans l'intervention d'un technicien au domicile (logement déjà équipé d'une prise fibre). Orange précise par ailleurs que les blocs d'alimentation des Livebox 5 sont reconditionnés pour la Livebox S.

Offres avec la nouvelle Livebox 7 (Wi-Fi 7 et décodeur TV 6)

Livebox Max Fibre avec des débits de jusqu'à 8 Gbit/s à 47,99 € par mois pendant 12 mois, puis 57,99 € par mois pour les nouveaux clients

Livebox Up Fibre avec des débits de désormais de jusqu'à 8 Gbit/s à 39,99 € par mois pendant 12 mois puis 51,99 € par mois pour les nouveaux clients

Offres avec la nouvelle Livebox S (Wi-Fi 7)

Livebox Fibre avec débit descendant de jusqu'à 2 Gbit/s et montant de 800 Mbit/s à 29,99 € par mois pendant 12 mois, puis 42,99 € par mois pour les nouveaux clients (décodeur TV UHD)