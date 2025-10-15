Un message vocal automatique sème le trouble chez certains abonnés Orange. L'opérateur a en effet commencé à diffuser une alerte avant chaque appel passé depuis un téléphone 2G, annonçant la fin programmée de cette technologie. Si l'intention est d'anticiper la transition, la méthode a déjà provoqué des malentendus et une certaine angoisse.

Comment cette alerte d'Orange est-elle perçue ?

Depuis début octobre, les clients équipés d'un mobile obsolète dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques entendent un avertissement avant de pouvoir joindre leur correspondant. Le message est direct : le réseau 2G s'arrêtera en 2026, il faut donc changer de téléphone pour un modèle 4G ou 5G.

Cependant, la mise en œuvre est loin d'être parfaite. Des témoignages, notamment sur les forums de l'opérateur, rapportent la confusion totale de personnes âgées. Une dame de 97 ans a par exemple cru ne plus pouvoir appeler du tout, ne comprenant pas qu'il fallait simplement attendre la fin de l'annonce pour que l'appel soit lancé. La répétition incessante de ce message, parfois des mois avant la coupure effective, inquiète également.

Quel est le calendrier précis de l'extinction de la 2G ?

La fin du réseau 2G d'Orange ne se fera pas du jour au lendemain. L'opérateur a prévu un calendrier progressif qui débutera dans le sud-ouest de la France. Les premières coupures interviendront dès le 31 mars 2026 pour l'agglomération de Biarritz, Anglet et Bayonne.



D'autres vagues suivront :

Reste des Pyrénées-Atlantiques et Landes. 9 juin 2026 : Ariège, Haute-Garonne, Gers, Lot, Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées et Tarn-et-Garonne.

Ariège, Haute-Garonne, Gers, Lot, Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées et Tarn-et-Garonne. Fin septembre 2026 : Le reste de la France métropolitaine.

Les plannings pour SFR et Bouygues Telecom ne sont pas encore publics. Quant à Free, il dépend du calendrier d'Orange pour son service d'itinérance sur les anciens réseaux.

Quelles solutions existent pour les utilisateurs concernés ?

Face à cette situation, il existe heureusement une solution pour faire cesser la ritournelle. Les abonnés peuvent contacter le service client d'Orange au 3900 afin de demander la désactivation du message automatique.

Attention, cela ne règle pas le problème de fond : le téléphone deviendra bel et bien inutilisable à l'échéance fixée. Pour accompagner ce changement, l'opérateur propose un bonus reprise de 50 euros pour l'échange d'un mobile 2G contre un appareil 4G à touches, comme le Doro Leva L30. Une manière de moderniser son équipement sans être forcé d'adopter un smartphone.