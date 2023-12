Au mois d'octobre dernier, Orange a lancé la Livebox 7 qui est associée à son abonnement haut de gamme Livebox Max Fibre. En fonction de l'éligibilité dans les zones de déploiement, les débits annoncés sont de jusqu'à 5 Gbit/s descendant et 1 Gbit/s montant.

Pour les clients professionnels, les débits peuvent atteindre jusqu’à 8 Gbit/s descendant et 2 Gbit/s montant. Les zones non concernées doivent se contenter de jusqu'à 2 Gbit/s de débit descendant et jusqu'à 800 Mbit/s de débit montant.

La Livebox 7 est compatible avec la technologie de réseau de fibre optique XGS-PON (10 Gigabits Symmetric Passive Optical Network). Elle peut gérer à la fois le G-PON et le XGS-PON, en basculant d'un réseau à l'autre.

Pour 100 % des clients d'ici trois ans

Avec la technologie XGS-PON, qui est donc en cours de déploiement chez Orange, il est possible d'atteindre débits symétriques théoriques de 10 Gbit/s. L'opérateur précise son ambition d'avoir 30 % de clients éligibles au XGS-PON d'ici fin 2024.

Le cap des 100 % est à l'horizon fin 2026. Le déploiement implique l'installation de nouvelles capacités sur les équipements de terminaison optique (Optical Line Termination) qui sont déjà en place.

" Les débits offerts par le XGS-PON devraient satisfaire les utilisateurs les plus gourmands en bande passante. [...] Cette technologie prépare le terrain pour les usages autour de la réalité augmentée / virtuelle et du métavers. " Selon Orange, le successeur du XGS-PON autorisera des débits de 50 Gbit/s et plus.