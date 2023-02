Les tensions sont fortes entre l'opérateur Orange et le régulateur du secteur des télécommunications et le projet de fermeture du réseau cuivre pour ne laisser que la fibre optique n'est pas fait pour apaiser les esprits.

Si une fermeture progressive est prévue, les coûts de fonctionnement du réseau cuivre en attendant la migration des abonnés ADSL vers des offres en fibre optique pèsent lourd pour Orange qui réclame une hausse du tarif de dégroupage afin d'obtenir une participation plus importante des autres opérateurs.

Si ces derniers y sont opposés, dénonçant une rente pour Orange, seul détenteur du réseau cuivre en France (un héritage de France Télécom), l'Arcep n'a pas fermé la porte à cette possibilité.

Petite hausse du tarif de dégroupage

Mieux, le régulateur a finalement indiqué à la Commission européenne sa volonté d'augmenter de 39 centimes par mois le tarif, le faisant passer de 9,65 € / mois à 10,04 € / mois.

Le journal Les Echos indique que cette hausse doit surtout compenser l'augmentation de la taxe IFER (imposition forfaitaire des entreprises de réseaux) mais c'est déjà un premier geste en faveur d'Orange, qui réclame tout de même une augmentation de 2 euros du tarif de dégroupage.

Ce pourrait donc être un point de départ pour un effort plus large, en échange de conditions renforcées pour mettre en oeuvre l'extinction du réseau cuivre et faire basculer les utilisateurs de l'ADSL vers la fibre.

De la fin de l'ADSL à la fibre pour tous

Encore faudra-t-il que la couverture soit assurée. Si le déploiement de la fibre optique est allé très vite (parfois trop, au regard des malfaçons), certaines zones moins denses restent dans l'attente d'un raccordement.

L'an dernier, l'Arcep avait mis en demeure Orange de respecter ses engagements de couverture en zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement).

Cet équilibrage entre sortie du cuivre et entrée pleinement dans la fibre va occuper le régulateur et les opérateurs ces prochaines années. Les concurrents d'Orange se plaignent toujours des délais pour faire réparer les dysfonctionnements de l'ADSL et accusent Orange de délaisser le réseau vieillissant tout en profitant de cette situation de rente pour un réseau très largement amorti.