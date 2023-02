" Nous faisons face actuellement à une augmentation importante de nos coûts d'exploitation, en particulier de l'énergie qui alimente nos réseaux mobile et internet. Nous avons cependant décidé de ne pas répercuter la totalité de cette hausse sur nos clients et de limiter à 2 € TTC, par mois, l'augmentation du prix de votre abonnement. "

Alors qu'ils pensaient peut-être y échapper, c'est un email que de plus en plus d'abonnés Livebox d'Orange ont reçu cette semaine. Ils sont ainsi prévenus que la mesure inflationniste prendra effet sur leur facture à partir du mois d'avril prochain.

" Vous pouvez compter sur nous pour continuer à assurer notre mission qui est de vous proposer au quotidien le meilleur de nos réseaux ", conclut dans sa missive Orange, après avoir rappelé le cadre législatif. Il permet de choisir une autre offre ou de résilier sans frais, pendant une durée de 4 mois après la réception de l'annonce.

Pas une surprise cependant

La hausse de prix pour Orange était connue dès le mois de décembre dernier, mais elle avait été jusqu'à présent surtout communiquée auprès d'abonnés à une moindre échelle et pour sa marque Sosh… qui est également touchée. Sachant par ailleurs que des forfaits dans le mobile n'y coupent pas, avec une augmentation de 1 € par mois.

Pour rappel, si c'est une augmentation de 1 € par mois pour les abonnés d'Orange à la fibre optique, elle est de 2 € par mois du côté des abonnés ADSL d'Orange et pour une offre Open associant Internet fixe et forfait mobile.

La hausse tarifaire doit par contre épargner les clients d'une offre mobile avec engagement de 24 mois et smartphone, les forfaits de la gamme Let's Go et l'offre sociale internet Coup de Pouce.