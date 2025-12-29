En matière de sobriété énergétique, Orange étend une fonctionnalité à ses anciennes Livebox. Les propriétaires de Livebox 4 (2016) et Livebox 5 (2019) avec Wi-Fi 5, y compris les clients Sosh, vont bénéficier d'une gestion amendée de leur connexion sans fil qui était réservée aux modèles plus récents de Livebox.

En quoi consiste cette gestion du Wi-Fi ?

Le Wifi Intelligent ne se concentre pas seulement sur l'optimisation de la connexion sans fil. Il peut désactiver automatiquement la bande des 5 GHz, plus rapide mais aussi plus énergivore, dès que le réseau n'est pas fortement sollicité.

Les appareils connectés basculent alors sur la bande 2,4 GHz à plus longue portée qui est moins performante du côté des débits, tout en étant plus économe en énergie. Ce mécanisme permettrait de réduire la consommation de la box de 25 à 30 %.

Le déploiement serait déjà bien avancé avec près de la moitié des clients concernés ayant reçu la mise à jour silencieuse, rapporte MacGeneration.

Avec des exceptions à l'activation

Reste que dans les zones denses, la bande 2,4 GHz peut souvent souffrir de congestion, d'où l'intérêt d'un basculement sur la bande 5 GHz. Orange a prévu des exceptions pour éviter des interruptions.

La fonctionnalité reste automatiquement désactivée si un répéteur Wi-Fi est utilisé ou si un ancien décodeur TV est connecté en sans fil. Ces appareils tirent parti de la bande 5 GHz pour un meilleur fonctionnement.

Il est possible de vérifier l'activation ou non du mode économie d'énergie wifi depuis les paramètres du réseau local avec l'application Orange et moi (ou l'interface web). Le cas échéant, il y aura une mention pour wifi 5 GHz optimisé.