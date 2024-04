Surprise sur le canal 994 avec le décodeur TV de la Livebox d'Orange. Consacré à l'activation rapide des droits d'un bouquet, il laisse apparaître l'image d'un nouveau décodeur TV qui accompagne celle du décodeur TV UHD, décodeur TV 4 et décodeur Livebox Play.

Le design du nouveau décodeur TV ressemble fortement au Dekoder 4K Multi introduit par Orange en Pologne. Y compris en France, il pourrait ainsi prendre la suite du décodeur TV UHD actuel au petit format et dont la sortie remonte à fin 2018.

Toujours compact, le Dekoder 4K Multi demeure avec une compatibilité Wi-Fi 6. Équipé d'une puce Broadcom BCM72127, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, sa principale originalité est de fonctionner avec Android TV 12.

Un décodeur TV d'Orange avec Android TV en France ?

Si Orange semble en passe de reprendre l'écrin et certains aspects du Dekoder 4K Multi pour un nouveau décodeur TV en France, il n'est pas certain à ce stade que le choix sera aussi fait d'opter pour Android TV, comme le font d'autres opérateurs concurrents.

Orange étant sur le point de procéder à un renouvellement de ses offres commerciales, la question d'une adoption d'Android TV dans un nouveau décodeur TV devrait rapidement obtenir une réponse.

Rappelons que dans le cadre du Lab d'Orange, une nouvelle application Smart TV d'Orange fait l'objet d'un test et pourrait faire ultérieurement office de décodeur TV optionnel.