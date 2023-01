Au mois de juin 2021, une panne chez Orange ne permettait plus de faire transiter les numéros d'urgence via les réseaux fixe et mobile. Le dysfonctionnement avait duré une partie de la soirée, empêchant l'établissement de la communication pour 12 000 appels environ et ayant pour incidence 6 décès environ, faute d'avoir pu joindre les secours dans les temps.

Un acte malveillant ayant été écarté, c'est finalement vers un problème de mise à jour logicielle des serveurs que s'était dirigée l'enquête, aggravée par un temps de réaction long pour apporter une correction.

Le gouvernement avait mené une investigation après avoir dénoncé "des dysfonctionnements graves et inadmissibles" et l"enquête avait relevé que l'opérateur n'avait pas été suffisamment réactif en ne prenant la mesure de l'incident qu'une heure après son déclenchement et une heure de plus pour en alerter les autorités.

Bis repetita



Le rapport avait appelé à la mise en place de dispositifs renforcés et d'exercices de crise réguliers. Les recommandations ont-elles été appliquées ? Toujours est-il qu'un nouvel incident est survenu ce mardi vers 15 heures.

[1/2] Les appels fixe et mobile vers les services d’urgence (15, 18, 112) sont fortement perturbés partout en France. Nous invitons les personnes qui souhaitent joindre les services de secours à réitérer leurs appels. — Orange France (@Orange_France) January 17, 2023

De nouveau, les appels fixes et mobiles vers les pompiers (18), le Samu (15) et le numéro d'urgence européen (112) n'ont pas pu aboutir, et ce sur une zone géographique relativement étendue. Après un tweet signalant l'incident, le retour à la normale est intervenu vers 16h45.

L'incident va donner lieu à une investigation pour en déterminer la cause. L'opérateur s'est excusé pour la gêne occasionnée ce nouvel épisode pourrait de nouveau faire des vagues à un mois de la présentation du plan stratégique pour Orange de sa nouvelle dirigeante Christelle Heydemann, qui succède à Stéphane Richard.