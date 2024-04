En marge de l'arrivée de son nouveau décodeur TV (Décodeur TV 6) pour l'offre Livebox Max, Orange inaugure une série spéciale Just Livebox Fibre… sans TV. Elle s'aligne sur l'offre Livebox Fibre d'entrée de gamme, en retirant donc le décodeur TV et la TV d'Orange.

Just Livebox Fibre comprend l'Internet jusqu'à 400 Mbit/s en débit descendant et jusqu'à 400 Mbit/s en débit montant, le téléphone par Internet vers les fixes de France métropolitaine et DOM, ainsi que les fixes de plus de 110 destinations.

Avec Livebox 5 comme c'est le cas pour Livebox Fibre, ce qui chagrine pour Just Livebox Fibre est de constater que le débit symétrique proposé est moindre. Dans le cadre de l'offre Livebox Fibre, il est à 500 Mbit/s.

En segmentant toujours plus les débits

L'offre Just Livebox Fibre est à 19,99 € par mois pendant 6 mois, puis 33,99 € par mois (et engagement de 12 mois).

L'offre Livebox Fibre est de son côté à 24,99 € pendant 6 mois, puis 42,99 € par mois. Toutefois, la comparaison est biaisée en raison de la segmentation des débits d'Orange.

Une autre série spéciale demeure d'actualité et concerne aussi Livebox Fibre. Elle intègre la TV d'Orange avec le décodeur Ultra HD 4K et le débit symétrique est de 400 Mbit/s, comme Just Livebox Fibre. Son tarif est de 39,99 € par mois.