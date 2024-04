Après une grosse fuite sur le canal 994, l'officialisation n'aura pas tardé pour Orange qui introduit donc un nouveau décodeur TV pour la Livebox. Ce Décodeur TV 6 est promis " plus performant et plus intuitif. "

Orange souligne un processeur de dernière génération et une capacité mémoire doublée, mais les détails manquent encore en matière de caractéristiques techniques. Forcément, les regards se tournent du côté du Dekoder 4K Multi d'Orange en Pologne, avec son design identique.

Une puce Broadcom BCM72127 (quadcore à 2 GHz) serait ainsi de la partie et potentiellement épaulée par 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Un point confirmé est une évolution du côté de la connectivité Wi-Fi qui passe au Wi-Fi 6 pour le Décodeur TV 6, alors que c'est du Wi-Fi 5 pour le Décodeur TV UHD 4K de 2018.

Pas d'Android TV

Orange continue de mettre en avant une image ultra haute définition (4K HDR) et de l'audio Dolby Atmos, ainsi que le contrôle du direct et des heures d'enregistrement avec l'enregistreur qui s'appuie de toute manière sur le cloud.

Le Décodeur TV 6 intègre l'assistant vocal Alexa d'Amazon pour le contrôle de la TV en mains libres, sachant que l'assistant vocal Alexa est déjà avec la télécommande pour le décodeur TV UHD 4K. Contrairement au Dekoder 4K Multi… il n'y a pas d'Android TV.

Du côté de la démarche d'éco-conception, Orange souligne que comme la Livebox 7, le Décodeur TV 6 bénéficie d'une certification Footprint Progress par l'organisme Bureau Veritas. Par rapport au modèle précédent, l'impact carbone a été réduit de 41 %. La consommation électrique est réduite de 70 %. Le mode économie d'énergie est activé par défaut et non désactivable.

Avec Livebox Max

Plusieurs attentes risquent d'être déçues avec le Décodeur TV 6, d'autant qu'il se destine seulement aux abonnés à l'offre Livebox la plus haut de gamme et onéreuse de l'opérateur : Livebox Max Fibre (avec Livebox 7 ; Wi-Fi 6E) ou Livebox Max ADSL (… avec Livebox 4 et son Wi-Fi 5).

À titre indicatif, l'abonnement Livebox Max Fibre (jusqu'à 5 Gbit/s descendant et 1 Gbit/s montant) est à 57,99 € par mois.