Commençons par l'ordinateur portable KUU Yepbook. Son grand écran de 15,6 pouces à bords ultra-fins offre un visionnage plus confortable avec une résolution de 1920 x 1080.

Il est muni d'un processeur haute performance Intel Celeron Jasper Lake N5095 Quad-Core allant jusqu’à 2,9 GHz, et un processeur graphique Intel UHD Graphics.

Vous pouvez bénéficier d'une grande capacité de stockage avec un disque un SSD de 512 Go (extensible à 1To), il est épaulé de 16 Go de RAM.

Sa batterie lithium-ion de 5000 mAh offre jusqu'à 5 heures d'autonomie.

Il possède également un clavier rétroéclairé ainsi qu'un lecteur d'empreintes digitales pour plus de sécurité. Léger, il ne pèse que 1,6 kg et est facilement transportable partout.

L'ordinateur portable KUU Yepbook est en ce moment au prix de 339,99 € au lieu de 599,99 €, soit une remise de 43% sur Cdiscount. Les membres Cdiscount à Volonté bénéficient de -10% en plus avec le code PROMO10M. La livraison est offerte.



Passons au téléviseur Schneider LED43SC610K. Il s'agit d'une Smart TV de 43 pouces (108 cm) 4K UHD D-LED (Direct LED) avec une résolution de 3840 x 2160 allant jusqu'à 60 hz et offrant de belles couleurs.

Il supporte le standard DVB-T/T2, et est PVR Ready. Il est équipé d'un système audio Dolby Audio, et d'un rétroéclairage par LEDs blanches placées derrière l'écran sur toute la surface limitant ainsi la fatigue occulaire.

2 ports USB 2.0 et 3 ports HDMI sont également disponibles.

Le téléviseur Schneider LED43SC610K est en promotion à 229,99 € au lieu de 499,99 €, soit 54% de remise sur Cdiscount. -10% supplémentaires sont disponibles pour les membres Cdiscount à Volonté avec le code MP10CD. La livraison est gratuite.

Enfin, continuons avec la tablette DMOAO Android 13. Son écran IPS 11 pouces 2K d'une résolution de 2000 x 1200 pixels offre des images claires.

Elle possède 16 Go de RAM avec un processeur 8 cœurs allant jusqu'à 2.0GHz, ainsi qu'une ROM de 256 Go et une carte MicroSD extensible jusqu'à 1 To. Ces performances lui permettent de multiplier les tâches avec une utilisation fluide et avec un démarrage rapide des applications.

La tablette est ultra-mince (6,8 mm), ce qui la rend facile à transporter, et possède 4 haut-parleurs stéréoscopiques pour une meilleure immersion sonore.

Elle est munie d'une puce WiFi bi-bande 5 GHz et 2.4 GHz pour une plus grande compatibilité, d'une batterie de 8600 mAh pour une meilleure autonomie ainsi que de trois caméras 5MP + 13MP + macro 2MP.

La tablette DMOAO Android 13 est en ce moment proposée à 164,85 € au lieu de 699 €, soit 76% de remise sur Amazon. Un coupon de 11 € est également disponible. La livraison est gratuite.



