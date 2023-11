Commençons par le Chromebook 317 de Acer. Son grand écran Full HD IPS de 17,3 pouces antireflet vous offre des couleurs éclatantes, et ce même en extérieur sous une forte luminosité. Il est doté d'un processeur Intel Celeron N4500 rapide qui accélère le traitement des tâches et améliore la fluidité, ainsi que d'une carte Intel UHD Graphics.

Niveau stockage, vous bénéficiez d'une RAM de 8 Go et d'un eMMC de 256 Go pour le stockage.

Il est léger et facile à transporter (2,2 kg) avec une batterie longue durée jusqu'à 12 heures. Vous pouvez donc l'emmener partout avec vous et travailler toute la journée.

2 ports USB Type C permettent un transfert de données et un chargement de la batterie ultra rapides, et l'interface intuitive Chrome OS permet un démarrage en 8 secondes et vous protège contre les virus.

L'Acer Chromebook 317 est en ce moment au prix de 299,99 € au lieu de 479 €, soit une remise de 37% sur Amazon. La livraison est gratuite.

D'autres ordinateurs portables affichent des réductions, à savoir :

D'autres produits sont proposés à des prix réduits, comme :

Smartphones

Robots cuiseurs multifonctions

Consultez également les bonnes affaires du moment chez Boulanger ou encore notre top 3 des promos du jour à ne pas rater !