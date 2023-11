Commençons par la tablette HONOR Pad X9. Fine et élégante (6,9 mm), elle offre un grand écran FullView 2K FHD de 11,5 pouces pouvant afficher 1,07 milliard de couleurs, un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour plus de fluidité ainsi qu'une nouvelle interface MagicOS 7.1 avec Android 13.

Vous bénéficiez d'un grand espace de stockage avec 128 Go de ROM et 4 Go de RAM.

La tablette est dotée d'un processeur Qualcomm Snapdragon 685 6 nm, ainsi que d'une batterie haute capacité de 7 250 mAh.

6 haut-parleurs surround avec un son à 360° vous garantissent un audio puissant, et elle est également équipée de 2 caméras avant et arrière de 5 MP.

La tablette HONOR Pad X9 est en ce moment au prix réduit de 189,90 € au lieu de 249,90 € prix conseillé. Livraison gratuite en 1 à 2 jours ouvrés.

Passons maintenant à la montre connectée WeurGhy. Elle est dotée d'un écran couleur HD de 1,85 pouce. Elle permet de passer des appels en Bluetooth et vous envoie des notifications si vous recevez des messages. Avec sa batterie de 280 mAh, elle peut tenir longtemps et avec une charge rapide.

Grâce à la dernière technologie de capteur LC11S, elle est capable de surveiller la fréquence cardiaque et l'oxygène sanguin de manière précise, et peut également effectuer un suivi du sommeil.

La montre propose plus de 100 modes sportifs intérieurs et extérieurs et est étanche (IP68). Parmi toutes ses fonctions, on retrouve le chronomètre, le podomètre, le contrôle de la musique ou encore le rappel sédentaire pour vous inciter à bouger.

Niveau personnalisation, vous avez le choix avec plus de 100 cadrans proposés.

La montre connectée WeurGhy est en ce moment à 29,99 € au lieu de 79,99 €, soit une remise de 63% sur Amazon. La livraison est gratuite.

Enfin, continuons avec la friteuse sans huile Vistefly. Grâce à sa technologie de circulation d’air à haute vitesse, elle peut cuire les aliments en chauffant l'air jusqu'à 360 degrés, permettant de réduire de 85% la quantité d’huile de cuisson et de préparer des plats plus sains.

Sa grande capacité de 7 litres permet de cuisiner pour jusqu’à 10 personnes. Il y a même assez d'espace pour rôtir un poulet entier ou cuisiner plusieurs aliments à la fois.

Elle est dotée d'un grand écran LED tactile où vous pouvez choisir le mode de cuisson, la température ou encore la durée, ainsi que d'une fenêtre en verre pour pouvoir surveiller la cuisson.

Elle est antiadhésive et les pièces sont détachables et peuvent être nettoyées au lave-vaisselle.

La friteuse sans huile Vistefly est en ce moment en promotion à 109,99 € au lieu de 129,99 €, soit une remise de 15% sur Cdiscount. La livraison est offerte.

