Le secteur minier, qui est l'un des plus polluants au monde, commence une mutation imposée vers l'électrification. Le colosse australien du minerai de fer Fortescue a récemment marqué les esprits en révélant une commande substantielle de camions de transport électriques auprès du géant chinois de l'équipement pour la construction, XCMG. Cet accord, qui pourrait porter sur près de 400 véhicules, constitue la plus grande commande à l'exportation d'équipements miniers verts pour la Chine et confirme l'accélération de la décarbonisation dans l'industrie lourde.

Quelle est l'ampleur de ce contrat historique ?

L'accord signé entre Fortescue et XCMG est colossal, bien que les chiffres exacts varient légèrement entre les deux partenaires. Fortescue évoque une flotte future allant jusqu'à 400 camions, tandis que XCMG confirme une commande ferme de 150 à 200 unités.

Ces mastodontes de 240 tonnes, entièrement électriques, seront livrés entre 2028 et 2030 et représenteront près de la moitié de la flotte de camions de l'entreprise dans ses opérations de Pilbara, en Australie-Occidentale. Cette commande vient compléter un précédent contrat signé avec le constructeur germano-suisse Liebherr, démontrant ainsi que Fortescue élargit sa gamme de fournisseurs pour réaliser ses objectifs audacieux.

Pourquoi Fortescue investit-il de manière considérable dans la technologie chinoise ?

Cette action fait partie de la stratégie audacieuse « Real Zero » de Fortescue, dont l'objectif est de supprimer entièrement les combustibles fossiles de ses activités terrestres avant 2030. Pour atteindre cet objectif, la société s'oriente vers les intervenants les plus performants et rapides. Andrew Forrest, à la tête de Fortescue, l'a dit sans ambages : « La Chine avance dans le développement et la production de technologies écologiques à une allure jamais vue ».





Ce partenariat donne à Fortescue un accès direct à cette capacité de production massive. XCMG n'est pas un novice en la matière : le constructeur a déjà déployé avec succès une flotte de 100 camions miniers entièrement autonomes et électriques dans une mine de charbon en Mongolie-Intérieure, une vitrine technologique qui a sans doute pesé lourd dans la balance.

Quelles sont les performances de ces titans électriques ?

Les camions commandés par Fortescue sont de véritables monstres conçus pour les conditions les plus extrêmes. Le modèle XDE240 de XCMG est capable de transporter une charge utile de 240 tonnes, pour un poids total en charge dépassant les 380 tonnes. Propulsé par un système électrique développant environ 2 550 chevaux, il peut gravir des pentes allant jusqu'à 17 % et atteindre une vitesse de pointe de 56 km/h.

L'avantage principal est évident : ces performances, équivalentes à celles des camions diesel traditionnels, sont atteintes avec zéro émission de gaz d'échappement, une étape décisive pour la décarbonisation du secteur.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ces camions miniers seront-ils autonomes ?

Fortescue n'a pas officiellement confirmé si la commande incluait des capacités de conduite autonome. Cependant, l'expérience de XCMG, qui a déjà mis en service une flotte de 100 camions autonomes en Chine avec un logiciel développé par Huawei, rend cette option très probable. L'autonomie permettrait de retirer les opérateurs humains des environnements dangereux des mines à ciel ouvert.

Quel est l'objectif final de Fortescue avec ces achats ?

L'objectif est d'atteindre le "Real Zero" : zéro émission de carbone pour toutes ses opérations minières terrestres d'ici 2030. Ce plan implique le remplacement complet de sa flotte de véhicules diesel par des alternatives électriques à batterie, un pari colossal qui positionne l'entreprise comme un leader mondial de la transition écologique dans l'industrie lourde.

Est-ce que d'autres entreprises chinoises sont impliquées ?

Oui, Fortescue multiplie les partenariats stratégiques en Chine pour accélérer sa transition. En plus de XCMG, l'entreprise collabore avec BYD pour les batteries et les véhicules électriques, ainsi qu'avec des géants de l'énergie renouvelable comme Longi pour le solaire et Envision Energy pour l'éolien.