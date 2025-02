La mission Osiris-REx était un gros défi en soi : se poser sur un astéroïde, en récupérer des échantillons de sol et les ramener vers la Terre. Elle a été exécutée avec succès et a permis de collecter plus qu'attendu du fait de la nature élastique du sol de l'astéroïde Bennu.

Cette poussière et ces fragments font l'objet de multiples analyses qui apporteront des éléments de réponse à de nombreuses questions sur l'origine et la composition de ce type d'astéroïde mais aussi sur les réactions chimiques se produisant à sa surface pour donner de nouveaux composés.

La collecte par Osiris-REx directement sur l'astéroïde Bennu

Les premières analyses ont rapidement mis en évidence la présence d'eau et de matière carbonée, alimentant l'hypothèse d'un apport hydrique terrestre par les bombardements d'astéroïdes et autres objets célestes dans les premiers temps de formation de notre planète.

Des acides aminés, les bases nucléotidiques...c'est riche en (pré-) vie !

Ces premières indications étaient de bon augure pour espérer trouver des matériaux plus complexes et il a été observé plus tard que les échantillons collectés contenaient des argiles riches en phosphates et des formations spécifiques d'environnements aqueux comme la serpentine.

Ils laissent supposer que les fragments ont peut-être une origine marine, comme des fragments d'un fond océanique peut-être arrachés lors de précédentes collisions avec d'autres corps célestes.

Les chercheurs ont ainsi découvert 11 types de minéraux résultant de l'évaporation lente d'eau riche en sels diver et se transformant en cristaux.

Les dernières analyses réalisées sur les échantillons de Bennu révèlent la présence de nombreux acides aminés qui ont peut-être pu se former dans un milieu aqueux et présence d'azote.

Les chercheurs ont ainsi trouvé dans les échantillons ramenés par la mission Osiris-REx pas moins de 14 des 20 acides aminés qui constituent les chaînes de protéines essentielles à la vie sur Terre.

Ils sont également retrouvé les cinq bases nucléotidiques formant les chaînes d'information de l'ADN et de l'ARN des êtres vivants tels qu'on les connaît et qui précisent justement l'ordre des acides aminés pour constituer les protéines du vivant.

Presque tous les composants nécessaires à la vie sont donc présents dans les échantillons d'un astéroïde perdu dans l'espace...à défaut d'y trouver la vie elle-même.

L'origine de la vie, entre astéroïdes ensemenceurs et calalyseurs terrestres

Cela conforte les hypothèse d'un ensemencement de la Terre par des astéroïdes riches en ces matières premières et qui auraient profité des conditions physico-chimiques sur Terre et de certains calalyseurs pour finaliser les réactions nécessaires à créer les premières formes de vie.

L'hypothèse va également dans le sens de l'existence des composants nécessaires à la vie avant même l'émergence de la vie sur Terre. Notre planète aurait été un chaudron pour des matériaux venus d'ailleurs et qui ont fini par s'organiser en systèmes auto-réplicants mais pas forcément le point de départ absolu de la formation de ses composants...qui ont donc pu aussi essaimer ailleurs et trouver pareillement des conditions favorables pour générer des formes de vie.

Certaines questions restent en suspens, comme la chiralité dominante des composés de la vie. Beaucoup de molécules ont une symétrie distincte dont les deux images ne sont pas superposables et les récepteurs du vivant sont comme des serrures n'acceptant qu'un seule clé, c'est à dire un seul type de symétrie d'une molécule.

Les molécules de la vie sur Terre ont évolué vers une chiralité gauche (ou lévogyre) mais les amino-acides présents dans les échantillons de Bennu montrent une présence égale de chiralité gauche et droite (lévogyre et dextrogyre, les molécules et leur "reflet" symétrique sont présentes en proportion égale).

Principe de la chiralité des molécules (source : Wikipedia)

Il est donc possible que les astéroïdes ont apporté les deux types de chiralité sur Terre mais que la vie s'est organisée uniquement avec les molécules de chiralité gauche. Pourquoi et comment, cela reste encore un mystère.

Et est-ce que cela a un lien avec le fait que l'on ne trouve (pour le moment) que de la vie sur Terre et pas ailleurs (ni même des traces anciennes) ? Il va falloir encore creuser le sujet...ou découvrir des vestiges de vie passée au-delà de la Terre (coucou la planète Mars et les multiples missions de recherche de traces de vie par la NASA, l'ESA, la Chine...) qui permettront d'avancer sur ce sujet.