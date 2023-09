Récupérer des échantillons de sols de corps célestes divers a été l'objectif de plusieurs missions lancées ces dernières années. Celui de la mission Osiris-REx a consisté à récupérer un peu du sol de l'astéroïde Bennu.

Partie en 2016, la sonde a rejoint l'astéroïde en 2020 et s'est attachée à obtenir 250 grammes de l'astéroïde avant d'amorcer son voyage de retour vers la Terre. Cette précieuse matière doit en dire plus sur la formation du système solaire, la composition des astéroïdes mais aussi la capacité à éventuellement les dévier s'ils venaient à menacer la Terre.

Une récupération d'échantillon plus compliquée que prévu

La récupération de l'échantillon sur l'astéroïde n'a pas été de tout repos, le bras de collecte s'étant enfoncé dans la surface finalement assez souple et élastique de Bennu et ayant collecté plus de matière que prévu.

Osiris-REx extrayant de la matière à la surface de Bennu

Cela avait conduit à quelques frayeurs concernant la fermeture du container de récupération et la capacité à ramener le tout vers la Terre. La mission s'est finalement correctement déroulée et la sonde a atterri ce 24 septembre 2023.

Son précieux contenu a été immédiatement récupéré et envoyé à Houston, au Johnson Space Center de la NASA, pour débuter les analyses. Une première surprise s'est révélée aux techniciens chargés de sa manipulation.

De la poussière noire avant même d'atteindre l'échantillon

A l'ouverture du sarcophage, ou TAGSAM (Touch and Go Sample Acquisition Mechanism), enfermant la capsule de l'échantillon, de la poussière noire et une sorte de sable étaient présents dans cette couche externe.

Si ces matériaux doivent être analysés, ils pourraient être la conséquence des difficultés de la sonde à refermer le compartiment au moment de la collecte sur l'astéroïde.

De la poussière noire à l'ouverture du compartiment protégeant l'échantillon

La présence de matériau dans cette couche externe de protection de l'échantillon était donc attendue. Il reste maintenant à extraire la capsule contenant l'essentiel du matériau récupéré sur Bennu avant de l'envoyer à plusieurs laboratoires pour des études poussées.

Toutes ces opérations sont réalisées avec la plus grande délicatesse afin de ne pas risquer de contaminer ce qui a été ramené et de fausser les résultats. Un laboratoire entier est consacré à cette unique tâche et la NASA s'emploie désormais à desassembler le TAGSAM avant d'arriver à l'échantillon proprement dit.

La NASA prévoit de faire un premier point sur les analystes de l'échantillon de Bennu le 11 octobre 2023.