.Le carnet de commandes est déjà plein, alors que l'avion n'existe encore que sur le papier. La start-up américaine Otto Aerospace a frappé un grand coup en annonçant avoir reçu une commande ferme pour 300 exemplaires de son futur jet d'affaires, le Phantom 3500, de la part de l'opérateur Flexjet.

Un contrat estimé à près de 6 milliards de dollars qui valide la vision disruptive de l'entreprise : construire un avion si efficace qu'il pourrait redéfinir les standards de l'aviation privée, à la manière d'un Tesla ou d'un SpaceX dans leurs domaines respectifs.

Quelle est la promesse révolutionnaire du Phantom 3500 ?

Le secret du Phantom 3500 réside dans une approche aérodynamique radicale : le flux laminaire intégral. Concrètement, la forme de l'avion est conçue pour que l'air s'écoule sur sa surface de la manière la plus lisse possible, sans créer de turbulences. Cette technique, extrêmement complexe à maîtriser car elle exige des surfaces d'une perfection absolue, permet de réduire drastiquement la traînée.





Associée à une structure entièrement réalisée en composites de fibre de carbone, cette prouesse technique permettrait, selon Otto Aerospace, de réduire la consommation de carburant de plus de 60 % par rapport à un jet d'affaires de taille équivalente aujourd'hui.

Comment cet avion compte-t-il réduire son impact climatique de 97% ?

L'efficacité aérodynamique n'est qu'une partie de l'équation. Le Phantom 3500 est conçu pour fonctionner avec des carburants d'aviation durables (SAF), ce qui permettrait de réduire ses émissions de CO₂ de plus de 90 %. Mais l'innovation la plus surprenante se situe ailleurs. En volant à une altitude de croisière très élevée (51 000 pieds, soit près de 15 500 mètres), l'avion évolue dans une couche de l'atmosphère où les traînées de condensation – ces nuages artificiels qui contribuent massivement au réchauffement climatique – se forment rarement.





Grâce à cette stratégie, Otto Aerospace affirme pouvoir éliminer 57 % de l'impact climatique non lié au CO₂ de l'aviation. Le résultat combiné permettrait une réduction de 97 % de l'impact global sur le réchauffement, un chiffre qui positionne le Phantom 3500 comme le premier jet long-courrier véritablement aligné avec les objectifs de neutralité carbone de 2050.

Au-delà des performances, quelle expérience propose-t-il aux passagers ?

Otto Aerospace a également repensé l'expérience en cabine avec sa technologie exclusive SuperNatural Vision™ (SNV). Fini les petits hublots traditionnels, le Phantom 3500 sera équipé de fenêtres panoramiques ultralarges de 1,80 mètre (72 pouces). Ces ouvertures monumentales offriront une vue imprenable et sans éblouissement sur la courbure de la Terre depuis l'altitude de croisière.





Plus légers, plus silencieux et mieux isolés que des hublots classiques, ces écrans du réel participent à la vision globale de l'entreprise : repenser chaque aspect de l'avion pour créer une rupture technologique et expérientielle.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand le Phantom 3500 sera-t-il mis en service ?

Le calendrier est ambitieux. Otto Aerospace prévoit un premier vol pour 2027. La certification par les autorités aériennes (FAA Part 25) est attendue pour 2030, date à laquelle les premières livraisons à des clients comme Flexjet devraient commencer.

Cette technologie est-elle crédible ?

Bien que le projet soit porté par une start-up, il est soutenu par des figures de l'industrie. Le conseil d'administration est présidé par Dennis Muilenburg, l'ancien PDG de Boeing, et compte parmi ses membres Mike Pompeo, l'ancien secrétaire d'État américain. De plus, l'entreprise va construire une usine ultra-moderne de 93 000 m² en Floride, soutenue par un financement public de 515 millions de dollars, pour produire l'appareil.

Quel est le prix du Phantom 3500 ?

Le prix catalogue du Phantom 3500 est estimé à environ 19,5 millions de dollars l'unité. La commande massive de 300 appareils par Flexjet représente donc un contrat potentiel de près de 6 milliards de dollars, un signal de confiance extrêmement fort pour un avion qui n'a pas encore volé.