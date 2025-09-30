Le bruit des rivets, l'odeur du métal neuf et la fierté des compagnons. La scène, inaugurée ce 23 septembre 2025, n'a rien de nostalgique. Dassault Aviation a officiellement lancé la production dans sa nouvelle usine de Cergy, un site industriel de 110 000 m² qui symbolise à la fois un tournant pour l'avionneur et un message fort pour l'industrie française.

Face à un carnet de commandes historique pour le Rafale et des tensions géopolitiques croissantes, la capacité à produire en France redevient un enjeu de souveraineté majeur.

Pourquoi Dassault avait-il besoin d'une nouvelle usine ?

La principale raison est simple : la cadence. L'ancien site d'Argenteuil, historique mais devenu trop vétuste et exigu, ne pouvait plus suivre le rythme effréné imposé par le succès du Rafale à l'export.

Le nouvel objectif est de passer d'une production d'un à deux appareils par mois à près de quatre ou cinq dans les prochaines années. Le site de Cergy, dont la construction a débuté en 2021, a donc été pensé pour moderniser et optimiser les flux de production, tout en accueillant les 600 salariés transférés d'Argenteuil entre l'été 2024 et janvier 2025.

Concrètement, que fabrique-t-on sur ce site ?

Cergy n'est pas une chaîne d'assemblage final, mais un maillon essentiel et hautement stratégique. C'est ici que sont fabriquées et aménagées les parties avant des fuselages du Rafale, du nez jusqu'au cockpit. Les équipes y intègrent les systèmes complexes : circuits électriques, hydrauliques, carburant, et certains équipements critiques comme les trains d'atterrissage.

Une fois cette étape terminée, ces tronçons sont envoyés sur d'autres sites, notamment à Biarritz pour être assemblés au reste du fuselage, avant que l'avion complet ne prenne forme sur la ligne d'assemblage final de Mérignac, en Nouvelle-Aquitaine.

Est-ce un simple déménagement ou un véritable bond technologique ?

C'est bien plus qu'un déménagement. L'usine de Cergy, dont le coût est estimé à plus de 100 millions d'euros, a été conçue comme un site exemplaire sur les plans environnemental et humain. Avec plus de 30 000 m² de panneaux solaires sur le toit, un raccordement au chauffage urbain et un pilotage intelligent de l'énergie, elle se veut 30 % plus efficace que les normes actuelles.

Mais l'accent a surtout été mis sur l'humain : des espaces lumineux, une meilleure circulation de l'air et une organisation pensée pour préserver et transmettre des savoir-faire uniques. Comme l'a souligné le PDG Éric Trappier, c'est un investissement sur les compétences autant que sur les murs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Où sont produits les avions Rafale en France ?

La production du Rafale est répartie sur plusieurs sites en France. L'usine de Cergy (Val-d'Oise) assemble les fuselages avant. D'autres pièces majeures sont fabriquées à Seclin (Nord), Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) ou encore Martignas-sur-Jalle (Gironde). L'assemblage final de tous ces composants a lieu sur le site historique de Dassault à Mérignac, près de Bordeaux.

Pourquoi l'ancienne usine d'Argenteuil a-t-elle été fermée ?

Le site d'Argenteuil était devenu trop ancien et inadapté pour supporter la forte augmentation des cadences de production nécessaires pour honorer le carnet de commandes record du Rafale. Le transfert vers le nouveau site de Cergy a permis de moderniser l'outil de production et d'améliorer les conditions de travail des salariés.

Quel est le rôle de la région Nouvelle-Aquitaine pour Dassault ?

La Nouvelle-Aquitaine est le cœur de l'écosystème de Dassault Aviation. Avec plus de 2 000 salariés, elle abrite non seulement l'usine d'assemblage final de Mérignac, mais aussi des sites spécialisés à Biarritz et Anglet (pièces en composite) et Poitiers (verrières). La région est le quatrième employeur privé de Nouvelle-Aquitaine.