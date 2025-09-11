Microsoft décide de mettre fin à son application Outlook Lite disponible sur Android. La date butoir est fixée au 6 octobre 2025. Par la suite, l'installation de l'application depuis le Google Play Store deviendra impossible.

Les utilisateurs actuels d'Outlook Lite disposeront alors d'un sursis de quelques mois avant que l'application ne cesse complètement de fonctionner. Il y a tout juste un an, Microsoft avait pourtant célébré la barre des 10 millions de téléchargements pour Outlook Lite.

La fin d'une application pensée pour l'efficacité

Lancée en 2022, l'application Outlook Lite répondait au besoin d'offrir une expérience e-mail fluide sur des appareils d'entrée de gamme, parfois dotés d'à peine 1 Go de RAM, et sur des réseaux touchés par des problématiques de lenteurs.

Avec un poids plume d'environ 8 Mo et une consommation de batterie réduite, elle était la solution idéale pour ceux qui cherchaient les fonctionnalités de base d'Outlook (e-mail, contacts, calendrier) sans les fioritures.

Au fil du temps, elle s'était même enrichie de la gestion de plusieurs comptes e-mail, l'intégration transparente des comptes Gmail et la prise en charge des SMS en un seul endroit.

Une transition forcée vers Outlook Mobile

La raison invoquée par le groupe de Redmond pour la fermeture d'Outlook Lite est une volonté de recentrer ses efforts.

« L'application Outlook Lite est retirée afin que nous puissions concentrer nos investissements sur l'application Outlook Mobile, notre expérience phare sur Android, qui offre de meilleures fonctionnalités et une meilleure expérience utilisateur. »

La migration vers l'application principale Outlook Mobile est donc la voie préconisée. Toutes les données y seront accessibles automatiquement après une connexion avec les identifiants habituels.

Plus de fonctionnalités, mais à quel prix ?

Le passage à la version complète Outlook Mobile apporte son lot d'avantages. Les utilisateurs bénéficieront d'une sécurité renforcée, de l'intégration de services de stockage cloud, de l'assistant Copilot et de meilleures capacités de gestion pour les administrateurs.

Néanmoins, l'application principale est de fait plus lourde et gourmande en ressources, ce qui risque de poser problème sur les appareils pour lesquels Outlook Lite était une solution.

Un revers de la médaille notable est en outre l'apparition de publicités pour tous ceux qui ne possèdent pas d'abonnement Microsoft 365.