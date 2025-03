Avec Outlook pour le Web, Outlook pour Windows et Outlook pour Mac, mais toujours pas avec Outlook pour Android et iOS. L'attente sera bientôt récompensée puisque Microsoft se décide enfin à ajouter les accusés de réception et de lecture avec Outlook sur mobile.

Pour le moment, cette fonctionnalité est déployée auprès des Outlook Insiders (Microsoft 365) avec l'application en bêta sur Android et iOS (TestFlight). Néanmoins, Microsoft précise que le déploiement à plus grande échelle est proche.

La fonctionnalité donne le contrôle à l'expéditeur et au destinataire. Il est ainsi possible d'activer ou de désactiver l'envoi d'accusés de lecture selon la situation. En outre, une réponse par défaut peut être définie pour les demandes d'accusés de lecture.

Pourquoi pas plus tôt ?

L'ajout des accusés de réception et de lecture à Outlook pour Android et iOS renforce la cohérence et uniformise les fonctionnalités disponibles sur les différentes versions d'Outlook. Une voie logiquement suivie par Microsoft, mais de manière parfois anarchique.

Pour s'assurer que des messages importants sont bien arrivés et ont été consultés, il est tout de même bien plus pratique de ne pas omettre les utilisateurs sur mobile.