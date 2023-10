À en croire Microsoft, c'est une fonctionnalité très attendue du calendrier qui arrive enfin pour Outlook. Prochainement, il sera possible d'éviter de faire tomber dans l'oubli des événements qui ont été refusés. Actuellement, ils sont relégués dans les éléments supprimés.

Ce comportement n'est pas commode si un utilisateur se ravise, ou s'il souhaite tout de même garder une trace de l'événement auquel il ne participera pas, afin d'avoir accès à des informations et documents en rapport.

La nouveauté sera que les événements refusés ne disparaîtront plus et resteront accessibles dans le calendrier, sans pour autant entraver le créneau horaire concerné. L'affichage sera distinct des autres événements et réunions.

Pas une option par défaut

Le déploiement est prévu pour la seconde moitié du mois de novembre. Il ne s'agira toutefois pas du nouveau comportement par défaut. Le cas échéant, l'activation devra se faire depuis les paramètres du calendrier, au niveau des événements et invitations.

Dans Outlook sur le Web ou le nouveau Outlook pour Windows, il sera nécessaire de cocher la case pour enregistrer les événements refusés.

Microsoft précise que les événements refusés à partir du client Outlook classique pour Windows ne seront pas conservés. Ce sera le cas pour les événements refusés à partir de tous les autres clients Outlook (nouveau Outlook pour Windows, Outlook sur le Web, Outlook pour Mac, Outlook pour Android et iOS), en plus de Microsoft Teams.