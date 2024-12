Depuis l'été dernier, c'est la disponibilité générale de la nouvelle application Outlook pour Windows. En outre, le support pour les applications Windows Mail (Courrier), Calendar (Calendrier) et People (Contacts) s'arrêtera le 31 décembre 2024 et Microsoft aiguille les utilisateurs existants vers le nouvel Outlook.

À destination de Microsoft 365 pour les entreprises, un message de Microsoft avertit depuis peu d'un passage de la version dite classique d'Outlook pour Windows au nouvel Outlook à partir du mois d'avril 2026.

« Le changement vise à améliorer l'expérience utilisateur avec des fonctionnalités modernes. Les entreprises sont informées de la nécessité de se préparer, avec un déploiement automatique ne nécessitant aucune action de l'administrateur. »

Avec des options d'opt-out

Dans son message, Microsoft souligne l'apport de Copilot, les thèmes et diverses fonctionnalités permettant de gagner du temps, comme l'épinglage et la mise en attente des e-mails. Reste que le nouvel Outlook divise et c'est peut-être aussi pourquoi Microsoft prévient de la bascule autant en amont.

Entre-temps, il est à espérer que Microsoft aura comblé des lacunes entre l'ancien et le nouvel Outlook. Quoi qu'il en soit, les utilisateurs conserveront la possibilité de revenir à la version classique d'Outlook et d'y avoir recours.

La mort de la version classique d'Outlook pour Windows ne doit pas intervenir avant 2029… au minimum.