Blizzard a décidé de prendre le taureau par les cornes. Avec le lancement de la saison 18 d'Overwatch 2, prévu pour le 26 août 2025, le studio met fin à une hypocrisie qui gangrenait son jeu depuis des années : l'utilisation du clavier-souris sur console. La pratique est désormais officiellement autorisée, mais encadrée par des règles strictes pour préserver l'intégrité compétitive. Dans le même temps, l'entreprise annonce une offensive massive contre les tricheurs, avec des chiffres qui donnent le tournis : plus d'un million de comptes ont déjà été bannis.

Comment ce nouveau système va-t-il fonctionner ?

La règle est simple : à chaque périphérique son terrain de jeu. Pour garantir l'équité, deux files d'attente distinctes existeront désormais : le "Controller Pool" (l'ancien pool console pour les joueurs à la manette) et le "Mouse & Keyboard Pool" (l'ancien pool PC).

Un joueur sur console qui branche un clavier et une souris sera automatiquement basculé dans le "Mouse & Keyboard Pool", où l'aide à la visée est, bien évidemment, totalement désactivée. S'il refuse de basculer, ses périphériques ne fonctionneront tout simplement pas en match. Cette mesure, déjà adoptée par des jeux comme Fortnite, vise à garantir que tous les participants à une partie compétitive disposent du même équipement de base.

Pourquoi Blizzard durcit-il le ton contre la triche sur console ?

Cette décision est une réponse directe et frontale au problème persistant du "ximming", cette pratique qui consiste à utiliser des adaptateurs non approuvés pour jouer au clavier-souris sur console et bénéficier d'un avantage déloyal. Blizzard révèle avoir déjà pris plus de 23 000 "actions" contre des joueurs utilisant ces dispositifs.

Avec la nouvelle option légitime, le message est clair : continuer à utiliser des périphériques non autorisés pour rester dans le "Controller Pool" sera désormais considéré comme de la triche pure et simple. La sanction est à la hauteur de l'enjeu : alors qu'auparavant les contrevenants recevaient un avertissement, ils s'exposent maintenant à un bannissement complet et définitif de leur compte, quel que soit leur rang ou le mode de jeu.

Quels sont les enjeux pour le futur du jeu vidéo et de l'e-sport ?

Cette mise à jour pourrait transformer radicalement l'univers de l'e-sport d'Overwatch, en plus de l'équilibrage. En éliminant l'obstacle technique du matériel, elle offre une opportunité en or aux joueurs de console les plus doués pour se confronter directement à l'élite du PC et avoir la possibilité de devenir des professionnels. Leur niveau de compétence sera enfin directement comparable.

Cela pourrait également entraîner un afflux de joueurs sur les serveurs PC, réduisant les temps d'attente. Le revers de la médaille est un risque de voir les files d'attente "manette" traditionnelles perdre en activité. C'est un pari audacieux de Blizzard pour unifier son écosystème compétitif.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le "ximming" ?

Le "ximming" est le terme utilisé pour décrire l'utilisation de dispositifs tiers (comme les adaptateurs XIM) qui permettent de brancher un clavier et une souris sur une console de jeu. Cette pratique est considérée comme de la triche dans de nombreux jeux compétitifs car elle offre un avantage de précision significatif sur les joueurs utilisant une manette, dans des lobbies où l'aide à la visée est activée.

Est-ce que je serai obligé de jouer contre des joueurs clavier-souris si je suis sur console avec une manette ?

Non. Si vous jouez avec une manette sur votre console, vous resterez dans le "Controller Pool", c'est-à-dire que vous ne rencontrerez que d'autres joueurs à la manette. Vous ne serez confronté à des joueurs utilisant un clavier et une souris que si vous décidez vous-même d'utiliser ces périphériques.

Blizzard a-t-il banni uniquement les tricheurs sur console ?

Non, le chiffre de plus d'un million de comptes bannis depuis le lancement d'Overwatch 2 est global. Il inclut les joueurs utilisant des logiciels de triche classiques sur PC (comme les aimbots ou les wallhacks) ainsi que les joueurs sur console ayant eu recours à des adaptateurs non autorisés.