OVHcloud lance sa Quantum Platform, la première offre de Quantum-as-a-Service (QaaS) européenne.

En partenariat avec Pasqal, le leader européen du cloud met à disposition un ordinateur quantique afin de démocratiser l’accès à cette technologie et à renforcer la souveraineté numérique du continent. Une étape majeure pour l’écosystème technologique.

Une offre pour préparer l'avenir du calcul

L'annonce, faite à l'occasion de l'événement Choose France, marque une étape significative pour le leader européen du cloud. La nouvelle plateforme Quantum-as-a-Service (QaaS) permet aux organisations publiques et privées d'accéder à de véritables ordinateurs quantiques sans avoir à investir dans une infrastructure spécialisée et coûteuse.

Elle doit permettre aux entreprises de se familiariser, d'expérimenter et de développer des compétences sur ces systèmes d'un nouveau genre. Il s'agit moins d'exploiter techniquement la ressource quantique aujourd'hui que de se préparer aux défis de demain.

La pièce maîtresse de cette offre est l'accès immédiat à la QPU (Quantum Processing Unit) Pasqal Orion Beta, un système basé sur la technologie des atomes neutres et doté de 100 qubits.

Ce partenariat avec Pasqal, pionnier français du secteur, ancre solidement la démarche dans un écosystème européen.

Un écosystème quantique européen en construction

Dès 2022, OVHcloud avait posé les premiers jalons en proposant des émulateurs quantiques. Aujourd'hui, son catalogue en compte neuf, utilisés par près d'un millier de personnes pour simuler des calculs quantiques sur une infrastructure classique.

La Quantum Platform vient donc compléter cet environnement en offrant un accès direct à du matériel quantique réel, une transition logique pour ceux qui souhaitent passer de la théorie à la pratique.

Fanny Bouton, Quantum Lead chez OVHcloud, insiste sur cette volonté de "donner les clés" aux clients pour qu'ils puissent "itérer, tester et se former". L'ambition est d'ici fin 2027 d'intégrer au moins huit machines quantiques différentes, dont sept provenant de fournisseurs européens, afin de proposer une gamme variée de technologies.

Souveraineté numérique : le véritable enjeu ?

Au-delà de l'avancée technologique, le lancement de cette plateforme revêt une dimension stratégique forte. Pour Loïc Henriet, CEO de Pasqal, cette collaboration est une "étape majeure vers la souveraineté numérique européenne".

En garantissant que toute la chaîne de valeur, du matériel au déploiement cloud, puisse être opérée en Europe, OVHcloud et Pasqal entendent construire un écosystème de confiance, indépendant et compétitif face aux géants américains et chinois.

Cependant, le chemin est encore long. Les architectures quantiques restent expérimentales et les cas d'usage concrets et rentables en production se comptent sur les doigts d'une main.

L'enjeu pour les entreprises n'est donc pas seulement d'accéder aux machines, mais bien de monter en compétences et d'identifier la valeur ajoutée réelle que cette technologie pourra leur apporter.

La démocratisation de l'accès est la première brique, mais elle devra être suivie d'un important travail d'accompagnement pour que le virage quantique soit réellement pris.