Aujourd'hui, nous vous proposons une large gamme de robots tondeurs à prix raisonné. Ces robots sont capables d'entretenir votre pelouse et vos espaces verts sans que vous ayez à vous en soucier. Nous les classons souvent de par leur autonomie, la taille de leur coupe, la hauteur de coupe et la surface exploitable avant rechargement.

Commençons avec le robot tondeuse connecté GARDENA Sileno life 1250 15103-26. Ce robot tondeur possède une autonomie d'environ 1h30 pour 1250 m². Sa largeur de coupe de 22 cm et sa hauteur réglable de 20 à 50 mm vous aideront à tondre même si vous avez oublié une session, car il est possible de lui faire faire plusieurs passes. Doté d'un système antivol à code PIN + alarme, vous n'aurez pas à vous soucier des voleurs qui pourraient trainer aux abords de votre habitation. Dans la boite, nous pouvons trouver une station de recharge, 200 m de câble périphérique, 300 cavaliers (pour fixer le câble au sol) et les connecteurs.

Ce robot tondeuse connecté GARDENA Sileno life 1250 15103-26 est vendu 1299,99 € au lieu de 1620,90 € soit 20% de réduction chez Cdiscount. La livraison est gratuite dès le lendemain.

GARDENA propose ce robot tondeur en différentes déclinaisons à savoir :

D'autres marques proposent également des tondeuses robots en promo à savoir :





