Depuis son lancement explosif, Palworld a autant fasciné par son concept que suscité la controverse en raison des ressemblances frappantes entre ses créatures, les "Pals", et les célèbres Pokémon. Si le succès a été immédiat, l'ombre d'une réaction de Nintendo, connu pour la défense acharnée de sa propriété intellectuelle, planait. Le géant nippon avait montré les crocs, mais PocketPair se voulait confiant... Jusqu'à ce que Nintendo ne sorte des arguments qui ont visiblement fait pencher la balance en sa faveur...

Des modifications contraintes pour éviter le procès

Face à la menace d'une action en justice imminente de la part de Nintendo et The Pokémon Company, le studio Pocketpair se voit contraint de patcher son jeu en y apportant quelques changements. Ces modifications ne sont pas le fruit d'une volonté créative, mais bien une tentative d'apaiser les ayants droit de la franchise Pokémon et d'éviter un procès potentiellement long et coûteux. Les développeurs ont exprimé leur sentiment face à ces "compromis" parfois qualifiés de "décevants". L'objectif est clairement de réduire les similitudes jugées problématiques par Nintendo.

La médiation préalable à l'action en justice semble donner quelques sueurs à PocketPair qui préfère désormais la conciliation et un accord amiable plutôt que des poursuites pures et dures devant un juge. Nintendo demande ainsi 5 millions de dollars de dommages et intérêts pour violation de trois brevets (et non droits d'auteur). Des brevets qui correspondraient à la mécanique de capture de créatures que l'on retrouve au sein de Palworld, et qui se veut similaire à celle des jeux Pokémon.

Quels changements concrets pour Palworld ?

Les détails précis des changements apportés à Palworld commencent à émerger. Plusieurs aspects du jeu seraient concernés. Il est notamment question de retouches significatives sur le design de certains Pals afin de les différencier davantage des créatures Pokémon existantes. Des ajustements seraient également prévus au niveau de certaines mécaniques de gameplay, notamment celles rappelant le plus l'univers Pokémon, comme les systèmes de capture ou d'évolution des Pals. L'ampleur exacte de ces modifications reste à voir une fois les patchs déployés par Pocketpair.

Au lieu de lancer une Pal Sphère pour invoquer un Pal, le joueur profitera d'une invocation statique.

Le vol plané ne sera également plus réalisable avec un familier, mais uniquement avec un planeur.

D'ailleurs, si Pocketpair réalise ces changements, le studio continue d'affirmer "la nullité des brevets en question", qui constituent la base de la plainte de Nintendo. Le studio souhaite toutefois éviter les perturbations dans le développement et la distribution de son jeu et préfère donc jouer l'apaisement.

[Regarding the lawsuit, changes to Palworld and the future]



We would like to express our sincere gratitude and appreciation for the continued support of our fans over the past few months. We apologize for not being able to share as much information as we would like, but we trust… — Palworld (@Palworld_EN) May 8, 2025

L'ombre de Pokémon sur le succès de Palworld

Cette situation met en lumière la ligne délicate sur laquelle naviguait Palworld depuis son lancement. Le surnom de "Pokémon avec des flingues" illustrait bien cette dualité : un concept original et accrocheur, mais avec des inspirations visuelles et mécaniques parfois très proches de la franchise de Nintendo. Ces modifications imposées, bien que potentiellement frustrantes pour une partie de la base de joueurs ou les développeurs, apparaissent comme une conséquence de la vigilance de Nintendo en matière de protection de sa propriété intellectuelle. Reste à savoir comment ces ajustements impacteront l'expérience de jeu et la popularité à long terme de Palworld dans l'univers très compétitif des jeux vidéo.