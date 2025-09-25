On se souvient tous du raz-de-marée Palworld en janvier 2024. Le "Pokémon avec des flingues" avait pulvérisé les records sur Steam, devenant un phénomène culturel instantané avant de voir sa popularité s'effondrer presque aussi vite.

Face à ce buzz en demi-teinte, le studio japonais Pocketpair a décidé de jouer son va-tout en annonçant deux nouveaux jeux qui prennent le contre-pied total du titre original. Fini la survie et les combats, place à l'agriculture et... aux rendez-vous galants.

Qu'est-ce que Palfarm, le "Palworld" version cosy ?

Le premier spin-off, baptisé Palfarm, abandonne complètement l'aspect survie et capture pour se transformer en une simulation de ferme qui lorgne ouvertement du côté d'Animal Crossing et Stardew Valley. Dans ce titre à l'ambiance beaucoup plus détendue, le joueur devra construire sa ferme de rêve sur une île paradisiaque, aidé par ses Pals qui pourront planter, arroser et récolter.

Le jeu, jouable en solo ou en multijoueur, promet des interactions sociales poussées avec les habitants de l'île. Pocketpair a tout de même glissé une dose d'action avec la nécessité de repousser des Pals sauvages venant piller les cultures et la présence d'un mystérieux marché noir.

Un jeu de drague avec des Pals, vraiment ?

Si Palfarm est une surprise, le deuxième projet est un véritable ovni. Pocketpair a en effet annoncé Pal♡world! ~More Than Just Pals~, une simulation de drague se déroulant dans le même univers. Le concept, aussi décalé que provocateur, permettra de développer des relations avec des personnages humains... et avec des Pals.

Le studio pousse le bouchon assez loin, en évoquant avec humour la possibilité de manger ses partenaires en cas de rendez-vous raté et en affublant la page Steam du jeu d'un tag "contenu sexuel". Une touche d'irrévérence qui rappelle l'esprit du jeu original.

Pourquoi une telle stratégie de diversification ?

Avec ces deux projets, Pocketpair tente un pari audacieux : prouver que l'univers de Palworld peut exister au-delà du simple "jeu de survie avec des créatures". Le studio cherche clairement à élargir son public en s'attaquant à des genres très populaires et à redorer une image parfois écornée par les accusations de plagiat et les critiques sur la violence du jeu original.

Le défi sera de taille : transformer un buzz viral en une franchise pérenne, un objectif que de nombreux jeux phénomènes avant lui n'ont jamais réussi à atteindre.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ces nouveaux jeux sont-ils des suites de Palworld ?

Non, il s'agit de "spin-offs", c'est-à-dire des jeux dérivés se déroulant dans le même univers mais proposant un gameplay et une histoire complètement différents. Le Palworld original est toujours en accès anticipé sur Steam, et sa version 1.0 est attendue pour 2026.

Quand sortiront Palfarm et Pal♡world! ?

Aucune date de sortie précise n'a été communiquée par Pocketpair. Les pages Steam des deux jeux indiquent simplement une sortie "prochaine". Ils sont pour l'instant uniquement annoncés sur PC.

Palfarm sera-t-il aussi violent que le jeu original ?

Non, le ton est radicalement différent. Palfarm est présenté comme un "cosy game" axé sur l'agriculture et les relations sociales. S'il y aura bien des combats pour défendre sa ferme contre des Pals sauvages, l'ambiance générale sera beaucoup plus paisible et constructive que celle du jeu de survie.