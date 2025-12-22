Samedi soir, la ville de San Francisco a basculé dans une obscurité quasi totale. Une coupure de courant d'une ampleur rare a touché jusqu'à 130 000 foyers et entreprises, semant le chaos dans la métropole californienne. Cet incident, survenu en plein rush des achats de Noël, a mis en lumière la vulnérabilité de l'une des plus grandes vitrines technologiques du monde.

Quelle est l'origine de ce black-out majeur ?

L'incident a été provoqué par un incendie violent dans une sous-station électrique, une information rapidement confirmée par le maire de la ville, Daniel Lurie. Les pompiers ont été immédiatement dépêchés sur place pour maîtriser le sinistre. La compagnie d'électricité Pacific Gas & Electric Company a communiqué sur un pic de 130 000 clients affectés.

Grâce à une intervention rapide, l'électricité a pu être rétablie pour 90 000 foyers aux alentours de 21 heures, heure locale. La compagnie a assuré que les 40 000 clients restants seraient réalimentés progressivement au cours de la nuit, s'efforçant de limiter l'impact de cette panne de grande envergure.

Quelles ont été les conséquences immédiates pour la ville ?

Les effets de cette coupure d'électricité se sont fait sentir dans toute la ville. Les feux de signalisation étant inopérants, la circulation est devenue chaotique, forçant le déploiement d'agents de police aux carrefours les plus dangereux. Un habitant a même déploré avoir failli se faire renverser à vélo, soulignant le danger ambiant.

Le secteur technologique a aussi été touché de plein fouet. Le service de robots-taxis Waymo a dû suspendre l'exploitation de ses véhicules autonomes, certains se retrouvant désorientés et bloquant des intersections. Pour les commerces, l'impact a été qualifié de "dévastateur" par un responsable de magasin, la panne survenant à quelques jours seulement de Noël.

Comment les autorités ont-elles géré la crise ?

La réponse des autorités de San Francisco ne s'est pas fait attendre. Le maire Daniel Lurie a communiqué directement avec les habitants via une vidéo publiée sur X depuis le centre des opérations d'urgence de la ville. Il a insisté sur la sécurité, demandant aux résidents de rester chez eux si possible.

Son message était clair : "Il va pleuvoir, il fait nuit. Si vous n'avez pas besoin de sortir, restez chez vous". Il a également appelé à la solidarité entre voisins pour s'assurer que tout le monde était en sécurité. Cette communication directe a permis de rassurer une partie de la population et de coordonner l'action des services d'urgence sur le terrain.

Foire Aux Questions (FAQ)

Combien de personnes ont été touchées par la panne ?

Au pic de l'incident, jusqu'à 130 000 clients de la Pacific Gas & Electric Company, représentant plusieurs milliers de foyers et d'entreprises, ont été privés d'électricité.

La panne a-t-elle affecté les services de transport ?

Oui, de manière significative. De nombreux feux de signalisation étaient inopérants, créant des risques pour la circulation. De plus, le service de robot-taxis Waymo a dû suspendre complètement ses opérations.

Quand le courant a-t-il été entièrement rétabli ?

L'électricité a été rétablie pour une grande majorité des foyers (90 000) le soir même de l'incident. La compagnie d'électricité a promis un retour à la normale pour les 40 000 clients restants au cours de la nuit.