Dès la fin de matinée, aux alentours de 11 heures, des milliers d'abonnés Orange et Sosh à travers la France ont constaté une perte totale ou partielle de leur connexion. Impossible de passer des appels, d'envoyer des SMS ou de naviguer sur internet en 4G ou 5G. L'incident, rapidement confirmé par l'opérateur, a duré jusqu'en fin d'après-midi, laissant place à l'exaspération et à l'ingéniosité.

Quelle a été l'ampleur de l'incident et la réaction d'Orange ?

La panne a rapidement pris une dimension nationale. Les signalements ont explosé sur la plateforme Downdetector dès 9h00, dessinant une courbe verticale qui témoignait de la soudaineté et de l'étendue du problème. Si certaines zones géographiques semblaient plus touchées que d'autres, les témoignages affluaient de tout l'Hexagone, décrivant une situation chaotique où le réseau disparaissait et réapparaissait de manière aléatoire.

Crédits : Downdetector

Face à la multiplication des interpellations sur les réseaux sociaux, notamment sur X, Orange a pris la parole vers 12h30. L'opérateur historique a reconnu l'existence d'un « dysfonctionnement technique » perturbant ses services. Sans donner de détails sur l'origine, logicielle ou matérielle, de l'avarie, l'entreprise a assuré que ses équipes techniques étaient pleinement mobilisées pour un retour à la normale le plus rapide possible.

Comment les utilisateurs ont-ils pu contourner le problème ?

Pendant que les techniciens s'activaient en coulisses, les abonnés ont dû trouver des solutions pour rester joignables. La principale planche de salut fut sans conteste la connexion Wi-Fi, qu'elle provienne d'une Livebox ou de la box d'un autre fournisseur d'accès. Le réflexe le plus efficace consistait à activer une fonction souvent méconnue : les « Appels Wi-Fi ».

Cette option, disponible dans les réglages de la plupart des smartphones récents, permet de faire transiter les communications classiques via le réseau internet fixe, court-circuitant ainsi l'infrastructure mobile défaillante. Pour ceux ne disposant pas de cette fonctionnalité, les applications de messagerie instantanée comme WhatsApp, Messenger ou FaceTime ont offert une alternative viable, à condition de rester à portée d'un point d'accès Wi-Fi.

Quel est le bilan et comment la situation a-t-elle été résolue ?

L'attente aura finalement duré plusieurs heures pour les clients les plus impactés. La situation est restée précaire une bonne partie de l'après-midi, avec un service revenant par intermittence pour certains. C'est finalement à 17h08 qu'Orange a officiellement annoncé la résolution de l'incident via son compte X.

L'opérateur a confirmé que le réseau mobile avait été « perturbé temporairement et aléatoirement » mais que la situation était désormais stabilisée. Si l'origine exacte de ce dysfonctionnement majeur n'a pas été communiquée publiquement, l'événement souligne la fragilité de nos systèmes de communication et l'importance de connaître les alternatives en cas de coupure inattendue.