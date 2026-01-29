La mise à jour de janvier 2026 pour Windows 11, estampillée KB5074109, a semé la confusion. De nombreux utilisateurs ont découvert que leurs modems avaient cessé de fonctionner du jour au lendemain.

Initialement perçu comme un énième bug dans une série de mises à jour problématiques, qui ont aussi causé des crashs et des problèmes de démarrage, la réalité est tout autre. Microsoft a confirmé que cette "panne" était en fait une action délibérée et entièrement assumée.

Pourquoi Microsoft a-t-il intentionnellement rendu ces modems inutilisables ?

Le géant de Redmond a clarifié la situation dans les notes de version de la mise à jour. L'objectif était de renforcer la sécurité globale du système d'exploitation. La mise à jour a spécifiquement supprimé plusieurs pilotes de modems très anciens, jugés vulnérables et non corrigés.

Parmi les pilotes visés figurent des fichiers comme agrsm64.sys et smserl64.sys. En éliminant ces composants, Microsoft réduit la surface d'attaque potentielle de Windows 11. C'est un choix radical : la sécurité prime sur la rétrocompatibilité, même si cela signifie rendre du matériel parfaitement fonctionnel obsolète du jour au lendemain.

Comment les utilisateurs ont-ils été impactés par ce changement ?

La surprise a été totale pour de nombreux utilisateurs. Le changement, bien que documenté, n'a pas été largement communiqué, laissant les utilisateurs dans l'incompréhension la plus totale. Des rapports ont afflué sur les forums, certains mentionnant même que des modems neufs, vendus comme "compatibles Windows 11", ne fonctionnaient plus après l'installation du patch.

L'impact est particulièrement critique pour des secteurs de niche qui dépendent encore de ces technologies, comme des systèmes de répondeur téléphonique ou des équipements industriels spécifiques. La suppression de ces pilotes obsolètes laisse leurs clients sans solution viable, car les fabricants de ce matériel, souvent, ne fournissent plus de pilotes mis à jour.

Existe-t-il une solution pour réactiver son matériel ?

Une solution de contournement existe, mais elle est particulièrement risquée. Il est possible de désinstaller la mise à jour KB5074109 et de suspendre les mises à jour automatiques de Windows Update pour retrouver l'usage de ses modems.

Cependant, cette manipulation n'est absolument pas recommandée sur le long terme. Utiliser un système d'exploitation non patché expose l'ordinateur à des failles de sécurité connues. Cette mesure doit donc être considérée comme une solution temporaire, le temps de migrer vers du matériel plus récent et supporté. La vraie solution, selon Microsoft, est de remplacer le matériel.

Foire Aux Questions (FAQ)

La mise à jour KB5074109 est-elle dangereuse ?

Non, son objectif est au contraire d'améliorer la sécurité en supprimant des composants vulnérables. Cependant, elle a causé d'autres bugs, comme des problèmes de démarrage pour certains utilisateurs, qui ont nécessité des correctifs de la part de Microsoft.

Quels pilotes ont été supprimés exactement ?

Microsoft a listé les pilotes suivants : agrsm64.sys (x64), agrsm.sys (x86), smserl64.sys (x64) et smserial.sys (x86). Si votre matériel dépend de l'un de ces fichiers, il ne fonctionnera plus après la mise à jour.

Mon modem est récent, est-il concerné ?

Probablement pas. Le changement ne concerne que les appareils qui dépendent spécifiquement de ces anciens pilotes. Les modems modernes utilisent des pilotes plus récents et sécurisés qui ne sont pas affectés par cette mise à jour.