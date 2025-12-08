La bataille pour l'un des studios les plus emblématiques d'Hollywood s'intensifie. Le groupe Paramount (Skydance) lance une offre publique d'achat (OPA) hostile de 108,4 milliards de dollars pour racheter l'intégralité de Warner Bros. Discovery (WBD).

Cette manœuvre audacieuse intervient quelques jours seulement après que WBD a accepté une offre de rachat de 82,7 milliards de dollars de la part de Netflix, qui ne couvrait que les studios et les activités de streaming.

Quelles sont les modalités de l'offre hostile ?

Paramount s'adresse directement aux actionnaires de WBD avec une proposition alléchante : 30 dollars par action, entièrement en numéraire. Cette offre représente une prime significative par rapport à celle de Netflix, qui se composait de 23,25 dollars en cash et 4,50 dollars en actions Netflix, pour un total de 27,75 dollars par action.

Patron de Paramount, David Ellison, qualifie l'accord avec Netflix de " proposition inférieure qui expose les actionnaires à un mélange d'espèces et d'actions, à une valeur boursière future incertaine ".

L'opération est financée par la famille Ellison, la société de capital-investissement RedBird Capital et des engagements de dette colossaux.

Paramount insiste après un premier refus

Cette offre hostile n'est pas une surprise totale. Le conseil d'administration de WBD aurait déjà rejeté une proposition similaire de Paramount une semaine auparavant, lui préférant celle de Netflix. Face à ce refus, Paramount a choisi de passer en force en s'adressant aux détenteurs de parts.

La stratégie de Paramount est d'acquérir l'intégralité de WBD, y compris son portefeuille de chaînes de télévision traditionnelles comme CNN et Discovery. C'est une différence avec le plan de Netflix, qui laisse de côté ces actifs jugés à moindre potentiel de croissance dans le contexte actuel aux États-Unis.

Des risques réglementaires persistent

L'accord proposé par Netflix avait déjà soulevé des inquiétudes antitrust. L'idée de combiner deux des plus grandes plateformes de streaming mondiales (Netflix et HBO Max) a attiré l'attention des régulateurs. Le président Donald Trump a même déclaré que l'accord pourrait être un problème en raison de la part de marché combinée.

Un mariage entre Paramount et WBD susciterait des préoccupations similaires. David Ellison tente de rassurer en affirmant avoir davantage de certitude d'obtenir l'accord des régulateurs.

La saga est loin d'être terminée, avec des pénalités financières importantes en jeu : WBD devrait payer 2,8 milliards de dollars à Netflix si l'accord s'effondre pour une autre offre, tandis que Netflix devrait verser 5,8 milliards à WBD si les régulateurs bloquent la fusion.