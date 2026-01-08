Warner Bros. Discovery (WBD) ferme la porte à l'offensive de Paramount Skydance (PSKY). Son conseil d'administration a annoncé avoir unanimement rejeté l'offre de rachat améliorée, la qualifiant d'inférieure à l'accord de fusion déjà conclu avec Netflix début décembre. Cette décision met en balance une proposition de 108,4 milliards de dollars face à un accord de 82,7 milliards de dollars.

Pourquoi l'offre de Paramount est-elle jugée trop risquée ?

La principale critique de WBD concerne la structure financière de l'offre de Paramount. Dans une lettre adressée à ses actionnaires, WBD souligne le " montant extraordinaire " de la dette que PSKY devrait contracter, soit plus de 50 milliards de dollars pour un financement total de 94,65 milliards, ce qui créerait une dette totale de 87 milliards.

Cette opération serait menée par une entreprise avec une capitalisation de 14 milliards de dollars, soit près de sept fois moins que le financement requis. WBD juge cette " structure de transaction agressive " comme posant un " risque matériellement plus élevé " pour ses actionnaires, d'autant plus avec la situation actuelle de Paramount.

En quoi la fusion avec Netflix représente-t-elle une option plus sûre ?

Par contraste, la fusion avec Netflix est présentée comme un gage de certitude et de solidité. Le conseil d'administration met en avant la puissance financière du géant du streaming, " une entreprise avec une capitalisation boursière d'environ 400 milliards de dollars " et des " flux de trésorerie disponibles estimés à plus de 12 milliards de dollars pour 2026 ".

Selon le président du conseil d'administration de WBD, l'accord avec Netflix offre " une valeur supérieure avec de plus grands niveaux de certitude, sans les risques et les coûts importants que l'offre de Paramount imposerait à nos actionnaires ".

La fusion préserve en outre la scission prévue de Discovery Global. Une initiative que l'offre de PSKY aurait bloquée.

Quels sont les coûts cachés d'une rupture avec Netflix ?

Accepter l'offre de rachat de Paramount aurait un coût financier immédiat et risqué pour WBD. L'entreprise serait obligée de verser à Netflix une indemnité de rupture de 2,8 milliards de dollars. En ajoutant d'autres frais, WBD estime que le coût total d'un tel revirement s'élèverait à environ 4,7 milliards de dollars pour ses actionnaires.

Cette somme viendrait en déduction de l'indemnité de 5,8 milliards que PSKY paierait en cas d'échec réglementaire de sa propre acquisition, réduisant la compensation nette pour WBD à seulement 1,1 milliard de dollars.

Netflix n'a évidemment pas manqué de saluer la décision de WBD. " Après un examen approfondi et rigoureux, le conseil d'administration de WBD a réaffirmé sa conclusion selon laquelle la transaction avec Netflix est dans le meilleur intérêt des actionnaires de WBD. "