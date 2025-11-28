Île-de-France Mobilités (IDFM) dévoile une nouvelle grille tarifaire pour les transports en commun, applicable au 1er janvier 2026. Cette réévaluation verra le prix du passe Navigo mensuel toutes zones atteindre 90,80 €. L'abonnement annuel passera quant à lui à 998,80 €.

Pour le métro, train et RER, le ticket à l'unité coûtera 2,55 €. Avec Navigo Liberté+, ce prix sera de 2,04 €.

Comment l'augmentation est-elle justifiée ?

IDFM justifie la hausse de 2,30 % par les coûts importants liés à l'expansion et à la modernisation du réseau.

L'organisme cite de nombreux projets, comme les prolongements du RER E et des lignes de métro 4, 11, 12 et 14, ainsi que la création de nouvelles lignes de tramway (T9, T10, T12, T13) et l'arrivée future des lignes du Grand Paris Express.

" L'augmentation de la taille du réseau induit une hausse des coûts d'exploitation et de fonctionnement ". L'objectif affiché est de répartir cette hausse sur l'ensemble des acteurs, incluant l'État, les collectivités, les entreprises, les usagers réguliers et occasionnels, de manière qualifiée d'équitable.

Un encadrement de la hausse tarifaire

Conformément à un engagement pris par la présidente de la région Île-de-France, la hausse est contenue par un bouclier tarifaire mis en place en 2023. Ce dispositif garantit que l'augmentation annuelle ne peut pas dépasser l'inflation à laquelle s'ajoute 1 %.

Les employeurs, qui prennent en charge de 50 à 100 % du coût de l'abonnement pour leurs salariés, jouent un rôle clé.

Le vrai prix du passe Navigo serait de 280 €

Île-de-France Mobilités souligne que le tarif payé par les usagers ne représente qu'une fraction du coût réel du service. " Sans les contributions des collectivités et des entreprises, le vrai prix du passe Navigo (ndlr : mensuel) serait de 280 €. " De quoi mieux faire passer la pilule ?

C'est le 10 décembre prochain que le Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités se prononcera sur les évolutions tarifaires des titres de transports en commun franciliens.