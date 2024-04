Après une phase d'expérimentation initiée l'automne dernier, le déploiement de la validation en station des titres de transport en commun en Île-de-France avec une montre connectée Galaxy Watch est généralisé.

Sur l'ensemble du réseau de transports en Île-de-France, la généralisation du service concerne les Galaxy Watch 4, 5 ou 6 (modèles Samsung Galaxy Watch4 et supérieurs).

" Les usagers des transports franciliens peuvent acheter leur titre depuis leur smartphone et le valider d'un coup de poignet avec leur montre connectée, même éteinte ", écrit Samsung dans un communiqué.

Pour un gain de temps

Autorité en charge de l'organisation de la mobilité pour la région Île-de-France, Île-de-France Mobilités explique que l'application Île-de-France Mobilités doit être téléchargée sur un smartphone Android (version 8 ou plus). La rubrique Achat propose l'option de la Galaxy Watch. Une application Ticket sans contact est ensuite nécessaire sur la Galaxy Watch.

" Choisissez le titre de transport que vous voulez acheter, et entrez votre adresse e-mail pour recevoir votre justificatif d'achat. Choisissez votre mode de paiement et payez. Une fois votre paiement effectué, votre achat sera validé et votre titre de transport disponible sur votre Galaxy Watch. Dans les transports, approchez votre montre du valideur. "

Samsung souligne un pas de plus dans la modernisation de la billettique francilienne et dans la simplification des usages pour les plus pressés, en évitant de devoir sortir un passe Navigo.

Bientôt avec l'iPhone et l'Apple Watch

Récemment, Île-de-France Mobilités a confirmé que le support complet du passe Navigo sur l'iPhone est attendu d'ici la fin du mois de mai prochain.

Une validation directement avec l'iPhone dans les transports et portiques des stations s'ajoutera à la possibilité de recharger des abonnements et d'acheter des titres de transport. La montre connectée Apple Watch est également concernée.

N.B. : Source images : Kévin Antoine - Samsung - Île-de-France Mobilités.