Si vous ne connaissez pas Mainframe Industries, ce n'est pas étonnant : le studio a été créé il y a seulement quelques années par d'anciens développeurs spécialisés dans le MMO et originaires de plusieurs studios (Blizzard, CCP Games, Rovio, Ubisoft, Remedy...).

Des spécialistes qui sous l'impulsion de Thor Gunnarsson se sont lancés dans un projet un peu fou à l'époque : proposer une expérience qui tire profit du Cloud Gaming. Leur projet se dévoile donc désormais sous la forme de Pax Dei, un MMORPG qui pourrait révolutionner le genre, mais aussi plus largement toute la conception du jeu en ligne multijoueur.

Un MMORPG à la sauce Cloud Gaming

L'ancrage du titre dans le Cloud Gaming permettrait selon les concepteurs d'avoir un levier sur deux éléments clé : l'accessibilité et l'engagement. Plus question de restreindre les joueurs à une plateforme particulière : le jeu serait accessible depuis n'importe quel écran disposant d'une connexion à Internet.

Le jeu est actuellement en alpha et se présente comme un "bac à sable" plongé dans une ambiance Medieval Fantasy. L'idée est de maximiser les interactions sociales avec une liberté totale laissée aux joueurs qui pourront avoir différents styles de jeu : combat, stratégie, exploration, développement d'une ferme, d'un job, de relations... Il sera possible de créer des "domaines", sortes de villages qui nécessiteront l'association de plusieurs joueurs. La construction sera donc au menu, tout comme la récolte des ressources et la personnalisation.

Le titre tire également profit de l'Unreal Engine 5 et devrait ainsi proposer une foule de détails ainsi qu'un monde vaste et varié.

Un site dédié propose de s'inscrire à l'Alpha du jeu, pour ce faire il suffit de se rendre ici et d'ajouter Pax Dei à sa liste de souhaits Steam.