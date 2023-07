La sortie de Pay Day 3 est attendue de pied ferme par la communauté de joueurs. Cela fait plusieurs années que la franchise n'a pas connu de suite depuis Pay Day 2 et les problèmes rencontrés par le studio Starbreeze n'étaient pas en faveur d'une suite.

Pourtant, le jeu a été confirmé en 2016 et présenté au fil de la dernière conférence Xbox en juin dernier, avec des précommandes lancées dans la foulée et une sortie programmée au sein du Xbox Game Pass.

Une connexion à Internet obligatoire

Le studio a récemment réalisé un stream pour présenter le jeu un peu plus en profondeur et répondre aux questions des joueurs. Une en particulier a immédiatement agacé la communauté. Almir Listo, Brand director de Starbreeze a ainsi confirmé qu'il sera nécessaire de disposer d'une connexion à Internet pour profiter du jeu, et ce de façon constante.

Comprenez qu'il faudra être connecté même pour jouer en solo. Le titre proposera des options de crossplay et crossgen pour proposer du jeu en coopération, qui selon toute logique nécessiteront un accès à Internet. Mais pour ce qui est des parties solo, le prérequis n'est pas justifiable, il est néanmoins de plus en plus imposé au sein des jeux, y compris ceux ne proposant aucune fonctionnalité multijoueurs, et ce, par souci de sécurité.

Pay Day 3 sortira le 21 septembre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.