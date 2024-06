Commençons avec la centrale électrique portable EcoFlow RIVER 2 Max + câble solaire.

Elle dispose d’une sortie CA allant jusqu’à 500 W et peut atteindre un maximum de 1 000 W grâce au mode X-Boost, vous permettant de faire fonctionner jusqu’à 80 % de vos appareils essentiels.

Dotée d’une chimie de batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) longue durée, la RIVER 2 Max peut être chargée et déchargée plus de 3 000 fois, ce qui représente environ 10 ans d’utilisation quotidienne. Les cellules LFP offrent sécurité, durabilité et efficacité, même à des températures élevées.

Le système de gestion de la batterie (BMS) avancé surveille en continu la tension, le courant et la température, offrant plusieurs niveaux de protection pour maximiser la durée de vie.

Avec quatre modes de charge différents, la RIVER 2 Max propose une option adaptée à chaque situation, de la charge rapide CA à la charge en voiture lors de vos déplacements.

Elle est livrée avec un câble solaire.

La centrale électrique portable EcoFlow RIVER 2 Max avec câble solaire est en ce moment au prix de 399 € au lieu de 499 € (prix officiel), soit une remise de 20 % sur Amazon.

