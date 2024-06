Commençons avec le Samsung Galaxy A55 5G 128 Go.

Il est doté d'un écran fluide et lumineux Super AMOLED FHD+ de 6,6 pouces avec verre Corning Gorilla Victus+, offrant 1 000 nits et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. La fonctionnalité Vision Booster assure une visibilité optimale, même en plein soleil.

Capturez des photos nettes même en basse lumière grâce au capteur principal haute résolution de 50 MP avec stabilisation optique (OIS) et profitez d'une autonomie jusqu'à 2 jours avec charge rapide 25 W.

Profitez pleinement de la puissance du processeur octa-core amélioré pour naviguer de manière fluide entre les jeux et le streaming.

Avec la certification IP67, le Galaxy A55 est protégé contre la poussière et l'eau. Le stockage interne est extensible jusqu'à 1 To avec une carte microSD.

Le Samsung Galaxy A55 5G 128 Go est disponible en pack exclusif Amazon avec un chargeur secteur rapide 25 W inclus en bleu clair au prix de 434 € et en bleu nuit à 452 € au lieu de 469 €, son prix officiel.

Il est également disponible sans chargeur à 286,49 € en bleu clair et en bleu nuit sur Rue du Commerce, ce qui fait au total 304,49 € avec les frais de port.



Passons au Samsung Galaxy S24 5G 256 Go - Gris marbré.

Il est équipé d'un écran FHD+ lumineux aux bordures fines de 6,2 pouces pouvant atteindre 120 Hz. Avec son cadre en aluminium de qualité aérospatiale et sa certification IP68, il est résistant à l'eau et à la poussière.

Retouchez vos photos, traduisez vos conversations téléphoniques en temps réel, convertissez vos enregistrements vocaux en texte et résumez vos notes facilement grâce à l'intelligence artificielle.

Capturez des détails incroyables avec le capteur de 50 MP. Approchez-vous grâce aux zooms 2x et 3x et allez jusqu'à x30 avec la nouvelle technologie de zoom assistée par IA.

Grâce à la gestion intelligente de la batterie, le Galaxy S24 reste chargé plus longtemps.

Le Samsung Galaxy S24 5G 256 Go en gris marbré est au prix de 639,99 € au lieu de 959 € (prix officiel), soit une remise de 33 % sur Rakuten. Il est proposé par un vendeur pro et expédié gratuitement.



Enfin, terminons avec l'aspirateur balai sans fil Xiaomi Jimmy H10 Flex.

Il est équipé d'un moteur numérique sans balais de 600 W générant une aspiration de 245 AW.

En mode automatique, il ajuste la puissance d'aspiration en fonction des niveaux de poussière et des types de sol pour un nettoyage plus efficace et une autonomie prolongée.

Grâce à son système de filtration horizontal, le Jimmy H10 Flex sépare efficacement la poussière de l'air, réduisant ainsi la perte d'aspiration. Il capture également les grosses particules et jusqu'à 99,9 % des poussières fines.

L'écran LED affiche le temps de fonctionnement restant et d'autres informations en temps réel comme le mode d'alimentation et la concentration de poussière.

Le tube métallique flexible pivote à 90 degrés de haut en bas, permettant de nettoyer facilement les zones basses et difficiles d'accès sans se pencher.

La tête de brosse pour sol est équipée de 6 phares LED qui s'allument automatiquement, améliorant le nettoyage des zones sombres.

L'aspirateur offre jusqu'à 80 minutes d'utilisation et est livré avec une brosse douce, une tête de matelas électrique, un outil de rembourrage 2-en-1 et un suceur plat.

L'aspirateur balai sans fil Xiaomi Jimmy H10 Flex est en promotion à 249 € avec le code JMYH0FX sur Geekbuying et livraison gratuite de Pologne. Son prix officiel s'élève à 349 €.



