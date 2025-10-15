Écran PC gaming Samsung Odyssey G5 G50D 32"

Il offre une immersion visuelle exceptionnelle grâce à sa courbure 1000R, spécialement pensée pour épouser le champ de vision, renforcée par une dalle de 32 pouces et une résolution WQHD (2560 x 1440) garantissant une clarté et une précision remarquables.

Son temps de réponse de 1 ms et son taux de rafraîchissement de 165 Hz garantissent une fluidité parfaite, même dans les scènes les plus rapides. La technologie HDR10 améliore les contrastes et la richesse des couleurs, tandis que la compatibilité FreeSync supprime les déchirures d’image pour une expérience toujours fluide.

Les fonctions Eye Saver Mode et réduction du scintillement préservent les yeux lors des longues sessions, assurant un confort optimal sans compromettre les performances.

Retrouvez le Samsung Odyssey G5 G50D 32" à 219,99 € au lieu de 279,99 €, soit une remise de 21 % chez Boulanger.

PC portable Acer Aspire AG15-42P-R9T6

Il est doté d’un écran de 15,6 pouces Full HD et du processeur Ryzen 7 5825U à 8 cœurs pouvant atteindre 4,5 GHz, offrant des performances fluides aussi bien pour le travail bureautique que pour les tâches multimédia les plus exigeantes.



Ses 32 Go de RAM DDR4 et son SSD de 1 To garantissent une réactivité optimale et un large espace de stockage.

La carte graphique Radeon offre une qualité d’affichage claire et fluide, idéale pour la création visuelle ou le divertissement. Côté connectivité, il intègre le Bluetooth 5.1 et le Wi-Fi 6.

Le PC portable Acer Aspire AG15 est disponible 549,99 € au lieu de 699,99 € sur Cdiscount en ce moment.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE 256 Go

Le Galaxy Z Flip7 FE combine design compact et praticité. Facile à glisser dans une poche, il s’emporte partout et offre, une fois ouvert, une expérience fluide et complète adaptée à un usage quotidien. Son capteur principal de 50 MP, soutenu par le moteur ProVisual, permet de réaliser des photos et des selfies nets et détaillés dans la plupart des situations.

L’intégration de Galaxy AI facilite l’accès à des informations et recommandations en temps réel directement sur l’écran pliable. L’écran externe, pratique, permet de répondre à un message, de changer de musique ou de prendre un selfie sans ouvrir l’appareil.

Le Galaxy Z Flip7 FE est également conçu pour durer, avec un cadre en aluminium Armor, du verre Gorilla Glass Victus2 et une résistance à l’eau certifiée IP48.

Vous pouvez obtenir le Samsung Galaxy Z Flip7 FE 256 Go en noir à 572,90 € au lieu de 1 059,99 €, soit une remise de 45 % sur Rakuten avec en plus 28,65 € offerts sur la cagnotte (prix officiel 1 062,05 €).





