Commençons ce top avec le PC portable Acer Nitro 5 AN515-57 qui voit son prix chuter sur le site de la Fnac.

Ce dernier est doté d’une dalle de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et une fréquence de rafraichissement de 144 Hz. Le PC portable est propulsé par le processeur Intel Core i5-11400H accompagné de 16 Go de RAM et de 512 Go d’espace de stockage. De plus, nous notons la présence de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060.

L'Acer Nitro 5 AN515-57 offre un bon refroidissement grâce à deux ventilateurs et avec plusieurs sorties d’air. Pour finir, il est équipé de deux haut-parleurs de 2 W qui offrent un son clair grâce à la technologie DTS:X Ultra.

Sur le site de la Fnac, le PC portable Acer Nitro 5 AN515-57 est au prix de 900 € au lieu de 1300 € avec la livraison gratuite.





Passons maintenant à la TV Samsung QLED 65" QE65QN700B qui profite d'une belle réduction sur Cdiscount.

Cette télévision dispose d'un écran de 65" (164 cm) avec une définition de 7680 x 4320 pixels avec un format d'image de 16/9. Elle intègre le processeur Neural Quantum Processor 8K qui permet de profiter de vos applications préférées comme Netflix, Disney+, Amazon prime vidéo, mais aussi MolotovTV.

Au niveau de la connectique, le modèle QLED QE65QN700B bénéficie de quatre ports HDMI, de quatre ports USB et d'un port Ethernet. Nous notons aussi la présence de haut-parleurs qui offrent une puissance de 60W.

La télévision Samsung QLED QE65QN700B est à 1675 € au lieu de 3905 € avec une ODR de 200 € sur Cdiscount.





Finissons avec le smartphone pliant Samsung Galaxy Z Fold3 qui voit son prix chuter de 23%.

Il intègre d'un écran Infinity Flex de 7,6" avec une définition de 2208 x 1768 pixels, qui une fois plié, mesure 6,2". Le mobile intègre le SoC Snapdragon 888 accompagné de la puce graphique Adreno 660 avec 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. One UI basé sur Android 11 est installé sur le téléphone.

Au niveau de la photographie, un triple capteur photo est présent avec trois objectifs de 12 MP, et en frontal, nous notons la présence de 2 capteurs de 16 et 4 MP. Le smartphone est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Et enfin, le Z Fold3 est accompagné d’une batterie de 4400 mAh permettant une journée d’utilisation.

Sur Amazon, le smartphone Samsung Galaxy Z Fold3 est au prix de 1384 € au lieu de 1799 € avec la livraison gratuite.



